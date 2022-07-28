時空旅人示警「出大事」！太陽能量波衝擊地球：10人將獲得超能力

▲一個名為@timevoyaging的TikTok用戶自稱是「時間旅行者」。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

一位自稱是「時間旅行者」的TikTok用戶@timevoyaging在近日發布影片聲稱，當太陽在2022年11月14日發出罕見能量波衝擊地球時，有10個人將獲得超能力，地球上恐出現超級英雄和惡棍。目前該部影片獲得了超過5400個讚。

據英國《每日星報》的報導，TikTok用戶@timevoyaging宣稱，受衝擊能量波影響的人會發展出一系列從耐力強化到心靈感應的特殊能力，但並非所有人都會展現或使用它們，而且有些超能力非常糟糕，可能會毀了某些人的一生。先前該名自稱時空旅人的網友才預言人類將會在1年之後發現一個與這個宇宙完全相反的平行宇宙「鏡像世界」。

▲時間旅行者預言將有一波太陽能量波會衝擊地球。（圖／翻攝自TikTok）

數百名TikTok網友慕名而來，希望這個時間旅人提供更多資訊，而有些人則是覺得他根本在鬼扯。有用戶質問：「獲得超能力的人叫什麼名字？」，還有網友諷刺表示：「那天我會出去室外接收我的超能力，但我不會使用它們」。有鑑於目前全球油價高漲，有用戶則開玩笑的說希望自己可以獲得傳送石油的能力。

延伸閱讀

▸ 甜蜜約會3／王乃伃女大十八變正妹 否認變美靠醫美

▸ 白衣女奧迪車內遭暴打…「衣服慘遭扒光」孩肉身護母畫面曝 警方回應了

▸ 一圖看懂台灣44條斷層「發震機率」 50年內「規模6.7↑地震」發生率破9成