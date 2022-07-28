極陰年鬼月求「樂透財」！　專家曝6撇步：發財又保平安

▲小孟老師建議在極陰年、極陰月、極陰日、極陰時，求陰財「樂透財」。（示意圖／Canva）

圖文／CTWANT

今年鬼月降至，國曆7月29為農曆7月初一，鬼月期間有許多民俗禁忌。清水孟國際塔羅的小孟老師表示，今年為虎年屬於兇上加兇，同時今年的鬼月也是極陰年。他提出集齊天時地利人和的6撇步，既能求財也能保持健康。

1. 鬼門開求財

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今年鬼月為極陰年，建議在極陰年、極陰月、極陰日、極陰時，求陰財「樂透財」。將5玫50元硬幣裝進紅包袋（象徵5鬼運財），在鬼門開時間為7月28日晚上11點，舉著紅包袋向天空進行冥想，鈔票掉落的畫面以增加偏財運，冥想完畢後再將錢拿去消費即可。

2. 洗熱水澡

鬼月屬陰月，而熱水屬陽氣，多泡熱水澡能達到低於陰氣娶親的功效，既能發財又保持健康。

3. 出門準備海鹽

若需出入醫療場所如醫院，可先準備一包海鹽放置在口袋或包包裡，離開會到家前將海鹽丟棄。海鹽自帶淨化作用，因此帶在身上會形成保護圈，當接觸到不良的能量時，海鹽能中和掉負面影響，小孟老師在此提醒要保護環境勿要亂丟。

4. 借陰發陰

建議準備一個碗，將1元、5元、10元、50元放置在內並倒入冰水，再將碗裡的水澆在花盆或樹根。由於鬼月屬陰，所以「陰水」等同於「冰水」，將水倒在花盆及樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」，也就有發偏財運的機率。

5. 淨化家宅並生財

同樣建議準備一個碗，將粗鹽、綠豆、紅豆，並倒入加水，再拿到家門外潑灑，若住在小套房、公寓等，則可在家中最大的門口外潑灑。這有淨化及提升理財時的智商，也有助於提升財運，迎財神爺進到家。

6. 艾草

小孟老師建議，可隨身攜帶艾草，如艾草日照多，則陽氣充足到能抵擋好兄弟，而陽氣充足錢也會隨之而來。

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