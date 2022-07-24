泰國猴痘首例出逃柬埔寨落網！曾在普吉島無套啪啪　142人檢查中

▲美國一名男子等待接種用於預防猴痘的Jynneos疫苗。（示意圖／路透，非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織23日宣布，猴痘疫情列「國際關注公共衛生緊急事件」。然而就在同一天，柬埔寨證實，泰國首例猴痘患者、一名27歲奈及利亞籍旅客逃亡，在柬埔寨金邊（Phnom Penh）現蹤後，被送往醫院。已知這名男子逗留普吉島期間曾去過2處娛樂場所，並與一名女子發生無保護措施的性行為，目前有142人正在接受病毒篩檢。

法新社報導，這名27歲奈及利亞籍男子18日在泰國度假勝地普吉島（Phuket）確診猴痘。只不過，得知確診猴痘消息的他隨即逃離在當地的住所，手機關機，並未回覆警方或衛生單位人員的訊息。泰國當局隨即在各地展開追捕行動，並於與柬埔寨接壤的省發現此人的手機訊號。

柬埔寨警方最終在金邊（Phnom Penh）一間旅館發現這名男子，並把他送至高棉蘇聯友誼醫院（Khmer-Soviet Friendship Hospital）接受治療。柬埔寨衛生部也表示，為防止感染猴痘病毒，呼籲所有與奈及利亞籍患者有直接接觸者，進行隔離並尋求健康檢查。

世界衛生組織指出，猴痘病毒的傳染力不如新冠病毒。猴痘原先是西非與中非國家的地方性流行疾病（endemic），但今年5月初以來，發生在這些國家以外的猴痘確診個案激增，依據美國疾病控制與預防中心（CDC）本週公布的統計數據，如今已影響74個國家，總計1萬6800多人感染猴痘。

《新英格蘭醫學雜誌》一份大規模研究針對16國、528人進行調查發現，有95%猴痘確診個案是因性行為感染。

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