數十年首次！緬甸軍政府處決知名民運人士、前嬉哈藝術家

▲緬甸民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu，或稱Ko Jimmy）遭緬甸軍政府處決。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

緬甸軍事當局25日處決4名被控協助進行恐怖行為的民運人士，這是緬甸數十年來首度執行死刑。官媒現已公開4人身分，包括民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）以及前國會議員兼前嬉哈藝術家漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）。

路透報導，這4名被處決者在今年1月閉門審判中，被控協助民兵組織對抗軍政府，遭判處死刑。儘管這引來國際社會譴責，但依據緬甸國營媒體《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）消息，4人依據反恐法及刑法受到指控，官方按照監獄程序執行懲處，已被處決。

這4人分別是民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu，或稱Ko Jimmy）、前國會議員兼前嬉哈藝術家漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw），以及反政府人士拉妙昂（Hla Myo Aung）與昂圖拉祖（Aung Thura Zaw）。已知覺敏友與漂扎亞導在今年6月的上訴中敗訴。

不過緬甸環球新光報並未說明4人是以何種方式被處決，也沒有給出處決確切時間。依據路透報導，該國先前的處決方式為絞刑，目前緬甸軍方發言人並未給出立即回應。緬甸政治犯援助協會（Assistance Association of Political Prisoners）表示，緬甸上一次進行處決是在1980年代。

緬甸軍方2021年2月發動政變，引爆全國抗議示威，部隊血腥鎮壓的畫面震驚國際社會。依據政治犯援助協會的說法，自從政變發生後，至少有2100多人被安全部隊殺害，不過軍政府宣稱，這些數據被誇大。

緬甸議題分析人士霍西（Richard Horsey）指出，此次處決扼殺任何結束國家動亂的機會，「任何透過對話終結危機的可能性如今已被排除，這是軍政府所展示的一面，做自己想做的事、不聽從任何人，視此為力量的展現，但這可能是個嚴重誤判」。