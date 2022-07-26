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日薪5100！誤信人蛇集團話術赴柬埔寨打工　警機場攔下救6人

▲刑事局國際刑警科20日派員赴桃園機場攔下險入人蛇集團虎口的6位民眾。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局國際刑警科20日派員赴桃園機場，攔下險入人蛇集團虎口的6位民眾。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

詐騙集團明目張膽透過網路各大社群平台應徵海外工作人員！警方指出不少刊登「文字客服」、「博弈後台服務」以高月薪、工作輕鬆號召年輕人應徵，刑事局國際刑警科透過大數據分析，發現有6位民眾日前被「日薪5100元」誘騙，打算搭機赴柬甫寨發大財，所幸警方緊急派員到機場攔阻，被害民眾才發現險遭黑幫誘騙到該國淪為詐騙集團話務手。

刑事局國際刑警科指出：日前偵辦人口販運案，分析數據發現，人蛇集團利用臉書社團「臨時工」群組，以每日新臺幣5100元之高薪水電工作刊登廣告，警方研判該廣告實際上是誘騙國人到柬埔寨西港從事詐騙犯罪。國際刑警科幹員20日上午趕到桃園國際機場，攔查6名由兄弟、母子、朋友檔正臨櫃報到準備搭機，其中3人第一次出國，心情相當緊張。
▲刑事局國際刑警科20日派員赴桃園機場攔下險入人蛇集團虎口的6位民眾。（圖／記者張君豪翻攝）
▲警方透露上述廣告多為黑幫人蛇、詐騙集團徵人所用，若民眾屆時不配合恐遭拘禁凌虐。

經警方盤查確認身分後，將6人帶到航空警察局保安大隊辦公處所懇談，並出示之前偵辦的柬埔寨人蛇集團囚禁不配合工作的台灣民眾，6人才驚覺應徵過程從未與招募人見過面，對方也沒準備工作契約、海外保險等，甚至所謂的徵人主管，應徵錄用他門僅利用網路聊天，就火速幫6人訂好「單程」往柬埔寨機票，要求他們趕到柬埔寨西港。

刑事局國際刑警幹員立刻分享之前營救國人在柬國遭拘禁、毆打之案例，6人突然清醒，連連感謝警方救援。刑事局藉此案例呼籲，人蛇集團只求將求職人送出國獲利，已改變傳統「博弈客服」為廣告之招攬方式，將觸角伸展至各行各業並以虛偽高薪誘惑；警方呼籲民眾網路求職時，應該更加小心謹慎，以免成為遭人口販運之對象。

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