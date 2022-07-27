遭綠營諷政策不做功課　柯志恩提5點反擊：不必當「打柯急先鋒」

▲柯志恩提出旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨日拜訪旗津，提出旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民，不過，遭到民進黨高雄市議員簡煥宗批評「要不要做好功課再來！」柯志恩對此回應，感謝簡議員把市長參選人當「現任市長」般監督，希望在議會的監督市政也能如此努力。

柯志恩昨提出，作為高雄最大的離島，旗津的對外交通困境是她所關心的重點，目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估。

▲▼柯志恩展開陸戰行程，走訪旗津。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，簡煥宗重話批評柯志恩：「要不要做好功課再來！」知道第二條過港隧道已經在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？明年6月評估報告就會出來，輕軌路線也有納入可行性報告中。他還狠酸柯：「這就是妳提名一個月來特地在台北和妳的智囊團隊討論出來後得出的交通政策？一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策。」

另簡煥宗也再提出三問柯女士，一問：您所屬的中國國民黨，長久以來阻擋高雄的軌道建設發展，您是否願意概括承受向高雄市民道歉？二問：韓市府時代所主張的賽馬場，與陳其邁市府所招商的台積電，請問您選擇何者？三問：您提及要加速旗津第二條連外道路與輕軌共構的可能性評估，請問您是否能確實建議應如何加速？

對此，柯志恩辦公室表示，對於議員還活在四年前感到遺憾，高雄市民已經往前看了，陳其邁的對手也早就不是韓國瑜了。第一，感謝簡議員把市長參選人當「現任市長」般監督，希望在議會的監督市政也能如此努力；第二，行政效率如何加速提高是現任首長的基本責任，請議員可好好請教市長及局處首長。

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

第三，建設不分藍綠，相信從過去到現在，沒有政黨會阻擋地方建設的良性發展。第四，建設政策的選擇，人民最大，除了專業評估，更要追求民眾最大福祉。最後，有關柯志恩參選人提出的各種建設構想細節，會在未來政策白皮書詳細說明，請大家指教，也請貴議員耐心等候，不必當打柯急先鋒。

柯志恩上午拜會行程聯訪時，對於被點名不做功課也反擊表示，這些議員應該要好好監督市政，而不要膝蓋式反映，她強調，當然知道過港隧道市府有在做可行性評估，只是認為應該更加速，這不是不做功課，只是提出說法，因為這是藍綠共識，本來就要給旗津人一個更快速、可以對外聯絡溝通更好的計劃。

柯志恩說，不懂為什麼要被說沒做功課，她只是告訴大家，除了可行性評估之外，後來還有綜合規劃評估、環評，還有很多設計，希望能不能把時間縮到更短，讓旗津人可以更快有個安全回家之路。