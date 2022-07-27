他屋頂摔落「鋼筋刺穿下巴」凸出後腦60cm！　醫：差幾毫米就丟命

▲油漆工人理查從屋頂摔落鋼筋刺穿下巴，鋼筋還凸出後腦60cm。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州一名男子在進行油漆工作時，不慎從二樓屋頂摔落，下巴直接被一根鋼筋刺穿，鋼筋甚至凸出後腦勺60公分，當場血流如注。現場同事全部嚇壞，立刻拿電鋸將另一段鋼筋鋸斷後將他緊急送醫，而他竟幸運撿回一條命，就連醫生都說，他差幾毫米就沒命了。

根據《鏡報》報導，德州油漆工人理查（Michael Richard）在進行油漆工程時，不慎從屋頂摔落，當他試圖站起身卻無法的時候，才發現下巴被一根裸露出來的鋼筋刺穿，而鋼筋另一側則從後腦勺凸出來至少60公分。

▲理查緊急送醫進行手術，也順利取出鋼筋（右）。（圖／翻攝自Facebook）



周圍同事看到鮮血不斷從下巴流出來，全都嚇壞了，立刻拿來電鋸將鋼筋另一側切斷，理查也全程意識清楚地等待救護車到來。救護人員托瑪森（Ashley Thomason）表示，「這20年來我從沒見過這樣的事，最重要的是讓他保持冷靜，穩定住脖子，然後送到最近的急診室。」

▲鋼筋僅差幾毫米就會刺穿動脈，所幸最後平安撿回一命。（圖／翻攝自Facebook）



醫生表示，這根鋼筋差幾毫米就會刺穿喉嚨、脊髓和重要的動脈，「我也從未見過這樣的事。」後來經過一個小時手術之後，理查平安脫離險境，目前已經出院休養當中。

身為家中唯一經濟支柱的理查在募資網站中表示，鋼筋確實劃破了一條頸靜脈，但醫生很快就將它補好，「希望大家一定要充分利用每一天，如果愛一個人就告訴他，要幫助別人就去做，因為你永遠不知道能活多久，有時候離死亡只有幾毫米而已。」

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