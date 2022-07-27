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紐約地鐵變「荒淫比基尼列車」大玩潤滑液泳池　巨臀妹磨蹭男下體

▲▼一群比基尼妹在紐約地鐵車廂內開泳池派對，誇張現場畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲一群比基尼妹在紐約地鐵車廂內開泳池派對，連狗狗都被抱進充氣泳池，誇張現場畫面曝光。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

網路社交媒體最近流傳一段影片，傍晚的紐約地鐵竟然變成泳池派對現場，至少3名女性穿著清涼泳裝在車廂內跳舞狂歡，還把充氣泳池搬進地鐵，用潤滑液大玩滑水道。這些比基尼妹甚至和其他男乘客一起喝酒，貼緊他們的褲襠不斷抖臀熱舞，畫面宛如「移動荒淫列車」。

▲▼一群比基尼妹在紐約地鐵車廂內開泳池派對，誇張現場畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

根據《紐約郵報》報導，推特用戶@_mikefromqueens於24日上傳一段影片，內容是紐約地鐵L線車廂上的泳池派對，一群比基尼妹露出性感臀部，手扶著車廂握把、座椅或跪在充氣泳池中抖臀熱舞，幾名男子也上身赤裸，趴在充滿潤滑液的滑水道上狂歡，一旁的乘客紛紛拿起手機錄影。

這段影片迄今累積約65萬次觀看數，畫面中還可看見泳裝男女拿著烈酒，互相倒進嘴裡，還分給同車的男乘客，最終許多男性也跟著比基尼妹一起跳舞，甚至下半身緊貼著妹子熱情抖動的巨臀，場面越來越失控，連小狗都被抱進充氣泳池中。另一名網友@PandaReemy也發影片表示，「這是史上最混亂的列車之旅。」

大部分網友都批評這種行為「既糟糕又骯髒」，紐約近來新冠肺炎與猴痘病例不斷增加，但這些狂歡男女卻毫無禁忌在公眾場合親密接觸。也有網友不滿地說，「工作10小時後搭車回家，還得聞到這海鮮味。」但也有一派支持者認為這是史上最棒的地鐵，還搭配流口水的表情符號。

不過，紐約大都會運輸署（MTA）就笑不出來了。MTA通信主任明頓（Tim Minton）表示，「這似乎是好萊塢電影裡的一場鬧劇或是愚蠢的噱頭。紐約人不會喜歡當列車誤點，是因為這種自私的成年人引發的潮流。」

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