紐約地鐵變「荒淫比基尼列車」大玩潤滑液泳池　巨臀妹磨蹭男下體

▲一群比基尼妹在紐約地鐵車廂內開泳池派對,連狗狗都被抱進充氣泳池,誇張現場畫面曝光。(圖/翻攝自推特,下同)

記者張寧倢/編譯

網路社交媒體最近流傳一段影片,傍晚的紐約地鐵竟然變成泳池派對現場,至少3名女性穿著清涼泳裝在車廂內跳舞狂歡,還把充氣泳池搬進地鐵,用潤滑液大玩滑水道。這些比基尼妹甚至和其他男乘客一起喝酒,貼緊他們的褲襠不斷抖臀熱舞,畫面宛如「移動荒淫列車」。

根據《紐約郵報》報導,推特用戶@_mikefromqueens於24日上傳一段影片,內容是紐約地鐵L線車廂上的泳池派對,一群比基尼妹露出性感臀部,手扶著車廂握把、座椅或跪在充氣泳池中抖臀熱舞,幾名男子也上身赤裸,趴在充滿潤滑液的滑水道上狂歡,一旁的乘客紛紛拿起手機錄影。

The most chaotic train ride ever pic.twitter.com/shRckSILoF