班機延誤！乘客受困「蒸籠客機」6hrs　沒水沒冷氣被逼到精神崩潰

▲美國航空公司一架客機因航班延誤,導致乘客被困在沒水沒食物沒空調的班機6小時。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國航空公司一架從北卡飛往紐約的客機24日傳出,有乘客因航班延誤,在沒水沒食物,也沒空調的情況下,受困機上6小時。由於當天的天氣十分炎熱,乘客們被困在沒開冷氣的飛機上,彷若被放入一個大蒸籠裡,因此有人最後被逼到「精神崩潰」,在機上大哭。

綜合美媒報導,這架航班原定於當地24日下午1點07分起飛,但由於油箱出現問題,導致乘客們上機後,客機還持續停留在機場內,而乘客們也不被允許離開飛機。

事發當時,《夏洛特觀察家報》的記者康提諾(Genna Contino)剛好也在航班上。據她在推特寫道,她與乘客們被困在第一架油箱出了故障的飛機上3個小時,等待技工們修理油箱,但航空公司發現問題無法當場解決後,便允許乘客在下午4點30分登上另一架飛機。

entering hour 6 of sitting on a plane with no AC, no food, no drink service. someone on the flight is having a mental breakdown. this is wild https://t.co/sqDT1OPYZ2