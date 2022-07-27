班機延誤！乘客受困「蒸籠客機」6hrs　沒水沒冷氣被逼到精神崩潰

▲美國航空公司一架客機因航班延誤，導致乘客被困在沒水沒食物沒空調的班機6小時。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國航空公司一架從北卡飛往紐約的客機24日傳出，有乘客因航班延誤，在沒水沒食物，也沒空調的情況下，受困機上6小時。由於當天的天氣十分炎熱，乘客們被困在沒開冷氣的飛機上，彷若被放入一個大蒸籠裡，因此有人最後被逼到「精神崩潰」，在機上大哭。

綜合美媒報導，這架航班原定於當地24日下午1點07分起飛，但由於油箱出現問題，導致乘客們上機後，客機還持續停留在機場內，而乘客們也不被允許離開飛機。

事發當時，《夏洛特觀察家報》的記者康提諾（Genna Contino）剛好也在航班上。據她在推特寫道，她與乘客們被困在第一架油箱出了故障的飛機上3個小時，等待技工們修理油箱，但航空公司發現問題無法當場解決後，便允許乘客在下午4點30分登上另一架飛機。

entering hour 6 of sitting on a plane with no AC, no food, no drink service. someone on the flight is having a mental breakdown. this is wild https://t.co/sqDT1OPYZ2 — genna (@GennaContino) July 24, 2022

然而，即使乘客被換到另一架班機，飛機也還是不能立即起飛。康提諾形容，「為了節省燃料，他們關閉了飛機上的冷氣，於是我們又在沒有冷氣、沒有食物，甚至沒有飲料服務的飛機上坐了3個小時。機上非常炎熱，而且相當不舒服。」

在6個小時的等待中，機上有部分乘客因受不了被困在宛如大蒸籠的客機，開始恐慌發作，甚至被逼到「精神崩潰」。康提諾表示，在一些乘客開始哭泣後，機上的冷氣才再次被打開，而該航班也一直被延誤到晚上7點03分才終於起飛。

美國航空公司發言人特魯爾（Andrew Trull）指出，航班多次被延誤是因為飛機的零件出了故障，而且氣象預報顯示，北卡當天有雷暴和降雨，「我們清楚，行程未按原計劃進行會讓我們的顧客感到沮喪，我們也為所有不便之處道歉」，但他沒有透露更多細節。