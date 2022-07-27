頭獎衝248億！老闆掏300萬買彩券　5萬員工1人1張「送到中獎為止」

▲ Cane's所有員工都收到公司發送的彩券。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國樂透「兆彩」（Mega Millions）本期頭彩獎金上看8.3億美元（約新台幣248億元），一家連鎖速食店業者深知日子難過，大手筆花了10萬美元（近新台幣300萬元）買彩券，送給5萬名員工一人一張，更強調若這次無人中獎，會一直送到中獎為止。

CNN報導，美國連鎖炸雞店Raising Cane's Chicken Fingers（簡稱Cane's）創始人格雷夫斯（Todd Graves）25日以每張2元的價格，花10萬美元買下5萬張兆彩彩券，分送遍布35州所有分店共5萬名員工一人一張。該公司執行長庫瑪蘭（AJ Kumaran）提到，「現在日子很難過」，而他們發現樂透不僅帶來樂趣，還創造賺取額外收入的機會，便決定以此慰勞員工。

格雷夫斯在推特發文寫道，「買5萬張彩券比想像中還難！希望能和我們的5萬名員工一起分享頭獎。」庫瑪蘭則說明，這是給所有人的集體彩券，5萬張之中只要有任何一張中獎，彩金都會分配給所有員工，若26日抽獎後無人中獎，他們計畫再來一次，「如果沒有贏家，我們會一直買到贏家出現為止。」

根據《紐約郵報》，截至開獎以前，兆彩本期頭獎金額累積8.3億，達到史上第三高，贏得頭獎的機率僅3.025億分之一，26日晚間抽出7、29、60、63、66號及特別號15號，截至27日午夜尚無得獎者現身，也不清楚Raising Cane是否有員工中獎。

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