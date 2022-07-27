　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

頭獎衝248億！老闆掏300萬買彩券　5萬員工1人1張「送到中獎為止」

▲▼ 美國連鎖速食業者買彩券送員工。（圖／翻攝自推特）

▲ Cane's所有員工都收到公司發送的彩券。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國樂透「兆彩」（Mega Millions）本期頭彩獎金上看8.3億美元（約新台幣248億元），一家連鎖速食店業者深知日子難過，大手筆花了10萬美元（近新台幣300萬元）買彩券，送給5萬名員工一人一張，更強調若這次無人中獎，會一直送到中獎為止。

CNN報導，美國連鎖炸雞店Raising Cane's Chicken Fingers（簡稱Cane's）創始人格雷夫斯（Todd Graves）25日以每張2元的價格，花10萬美元買下5萬張兆彩彩券，分送遍布35州所有分店共5萬名員工一人一張。該公司執行長庫瑪蘭（AJ Kumaran）提到，「現在日子很難過」，而他們發現樂透不僅帶來樂趣，還創造賺取額外收入的機會，便決定以此慰勞員工。

格雷夫斯在推特發文寫道，「買5萬張彩券比想像中還難！希望能和我們的5萬名員工一起分享頭獎。」庫瑪蘭則說明，這是給所有人的集體彩券，5萬張之中只要有任何一張中獎，彩金都會分配給所有員工，若26日抽獎後無人中獎，他們計畫再來一次，「如果沒有贏家，我們會一直買到贏家出現為止。」

根據《紐約郵報》，截至開獎以前，兆彩本期頭獎金額累積8.3億，達到史上第三高，贏得頭獎的機率僅3.025億分之一，26日晚間抽出7、29、60、63、66號及特別號15號，截至27日午夜尚無得獎者現身，也不清楚Raising Cane是否有員工中獎。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
他嫌「台灣泡麵變難吃！」　網激推2國口味：設計也用心
快訊／高景炎成「鋼鐵人GM」！　批前東家有股東成立其他聯盟
腥夫自讚「威猛先生」！　床戰鄰居太太還送房
快訊／余正煌發聲明！　捲林智堅論文案「本人未有任何抄襲情事」
快訊／午後雷雨來了！　7縣市大雨特報
網友砲轟台中「慶記之都」！　盧秀燕抱腿傷喊話了
首見兒童本土BA.5！高雄「2家人定序結果出爐」
快訊／28死「隔73天新低」！30多歲男打3劑疫苗過世
快訊／增3例MIS-C！1歲童「高燒、嘔吐、爆肝」住加護
快訊／本土25521！縣市分布曝　新北市「破4千例」最多
快訊／增28死！　今本土+25521
乘客受困「蒸籠客機」6hrs！　沒水沒冷氣逼到精神崩潰
用餐消毒一票人錯慘！「酒精正確1方法」：比噴有效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約地鐵變「荒淫比基尼列車」大玩潤滑液泳池　巨臀妹磨蹭男下體

簽證再延14天！斯里蘭卡前總統逃新加坡　傳即將返國

班機延誤！乘客受困「蒸籠客機」6hrs　沒水沒冷氣被逼到精神崩潰

頭獎衝248億！老闆掏300萬買彩券　5萬員工1人1張「送到中獎為止」

一尾活龍！70歲夫婦公園「野戰口交」　忘情吞吐16秒路人全看傻

日本電車「到站沒開門」直接開走！乘客上不了車　傻眼留月台

震壞了！世界文化遺產「美岸古城」石塊滿地　菲律賓更多慘況曝

被準婆婆嫌外表「又矮又醜」　新娘婚禮當天遭新郎拋棄畫面瘋傳

全球首例！　紐約愛滋病患「心臟移植」手術成功

菲律賓7.1強震首起死亡！　建築倒塌「工人遭碎片砸中」喪命

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

紐約地鐵變「荒淫比基尼列車」大玩潤滑液泳池　巨臀妹磨蹭男下體

簽證再延14天！斯里蘭卡前總統逃新加坡　傳即將返國

班機延誤！乘客受困「蒸籠客機」6hrs　沒水沒冷氣被逼到精神崩潰

頭獎衝248億！老闆掏300萬買彩券　5萬員工1人1張「送到中獎為止」

一尾活龍！70歲夫婦公園「野戰口交」　忘情吞吐16秒路人全看傻

日本電車「到站沒開門」直接開走！乘客上不了車　傻眼留月台

震壞了！世界文化遺產「美岸古城」石塊滿地　菲律賓更多慘況曝

被準婆婆嫌外表「又矮又醜」　新娘婚禮當天遭新郎拋棄畫面瘋傳

全球首例！　紐約愛滋病患「心臟移植」手術成功

菲律賓7.1強震首起死亡！　建築倒塌「工人遭碎片砸中」喪命

綠批侯市府「姊妹市有幾個都說不清」！　新北嗆：先革新競選手段

蘇南／砸12億卻出包　新竹市立棒球場未驗收完就開賽

打赤膊、沖冷水澡！醫曝「5大危險消暑行為」：嚴重恐心肌梗塞

中信兄弟戰力再折損　陳文杰、陳偉漢確診無法出賽

和魟魚一起睡！夜宿海生館「4人同行1人半價」　限時3天開放搶訂

小貓常吐舌以為有大舌頭！　醫生檢查後曝「超萌真相」融化全場

吃Buffet假牙放桌上！遭服務生誤丟怒告竊盜...網風向一面倒

北市男持假鈔二度闖超商　被識破拿酒瓶猛攻...警噴辣椒水壓制！

桃園人衝了！「100元生乳捲」連3天要搶　加碼免費試吃新口味

4位哥哥真的寵老么！　V一通電話湊齊《IN THE SOOP : 友情旅行》

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

富少遭「直升機螺旋槳」絞碎慘死

台男讓新加坡猴痘病例+1　近期赴加拿大返星

泰拳名將被打到腦死離世　對手自責引退

即／菲律賓發生規模7.1強震　深度僅10公里

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

COVID-19起源又轉折　2新研究指向華南海鮮市場

CIA警告中國幾年內攻台　柏林也知情

菲律賓7.1強震猛搖　430年古鐘樓被毀「狂掉石塊」

他求婚被拒刺死模特女大生　法院要直播行刑過程

飛機餐出現濕滑黑蛇頭　空姐吃下肚崩潰

70歲夫婦公園「忘情吞吐」　路人全看傻

8歲童飛車失敗險死！特技爸淡定拒道歉

大型翻船現場！　「600公斤女神」闖港口成當地寵兒

更多熱門

相關新聞

全球首例！紐約愛滋病患成功換心

全球首例！紐約愛滋病患成功換心

美國紐約一所醫學中心完成史上首例「愛滋病患心臟移植」手術，且該名60多歲女性病患同時進行心臟與腎臟移植，目前恢復狀況良好，讓負責的醫療團隊大讚，「這項手術是器官捐獻史上的重要里程碑。」

藍寶堅尼「高速撞爛」駕駛奇蹟活命卻跑了

藍寶堅尼「高速撞爛」駕駛奇蹟活命卻跑了

饒舌歌手「IG發文挑釁」5分鐘後遭槍殺

饒舌歌手「IG發文挑釁」5分鐘後遭槍殺

拜習通話決定裴洛西訪台與否　恐引美中危機

拜習通話決定裴洛西訪台與否　恐引美中危機

紐約猴痘確診破1千大關　占全美之最！

紐約猴痘確診破1千大關　占全美之最！

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

女團Pikacream5天解散？

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

顧客退單店家吞　foodpanda回應解讀有誤

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面