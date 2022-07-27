蔣萬安團隊被酸「五府千歲」　藍議員認：世代換血時間真的delay到

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊對決，而蔣萬安日前也公布競選團隊，但成員普遍「高齡」，也被酸是「千歲團隊」，對此，國民黨北市議員李柏毅坦言，陳時中是用立法委員層級的團隊、國民黨也用一樣層級，「但年齡上確實有差距，證明國民黨在世代換血的時間真的delay到。」

蔣萬安日前公布競選團隊陣容，名單包括現任立委費鴻泰、賴士葆，北市議會前議長吳碧珠、前立委林郁方、周守訓、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安等人，都被列為各區的後援會「榮譽總會長」，但名單中10人年紀加起來高達675歲，也被酸為「千歲團隊」。

李柏毅表示，比較資深的屬於後援會，當時他們有非常多的人脈、在地資源，在地方組織動員絕對是十拿九穩，但這個名單確實顯露出一個問題，陳時中是用立法委員層級的團隊、國民黨也用一樣層級，「但年齡上確實有差距，證明國民黨在世代換血的時間真的delay到，這是國民黨必須改變的。」

對於蔣萬安選戰策略，李柏毅指出，國民黨現在速度要快、主軸要明確、對台北市的擘畫說清楚，政策白皮書也要趕快端出來，才是接下來最重要的事情，拜廟什麼的都是花絮，影響台北市民的還是最後的政策，自己也樂見至少蔣萬安決策上了軌道。

