官方文件曝新竹棒球場「仍在施工中」　國民黨團：誰給蔡英文假消息？

▲針對新竹市立棒球場案，國民黨立法院黨團召開記者會譴責。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市立棒球場經12億元整建，卻被爆出瑕疵多，甚至害富邦悍將外野手林哲瑄撲飛接球時肩膀挫傷，恐需開刀治療，本季可能報銷。面對責難，前新竹市長林智堅致歉，並說「責任由我一肩扛起」，但國民黨立法院黨團27日批評要怎麼負責？並指該球場在6月30日的前瞻計畫補助案列管仍屬「施工中」，憑什麼7月22日能夠開打？誰給總統蔡英文假消息？國民黨立法院黨團也諷，林智堅、前新竹市副市長沈慧虹，你們做到了國際棒壇大醜聞。

新竹市立棒球場被蔡政府列入「前瞻建設計畫」第一項，經費從3.5億元漲到12億元，但7月22日開幕賽後，被揪出場地、設備多處瑕疵，還已造成4名球員受傷，負評如潮，轉身投入選舉的林智堅與沈慧虹備受責難。國民黨立法院團27日上午召開記者會，嚴正表示新竹盪球場貴又爛，呼籲新竹地檢署一併查辦有無不法，也建議監察院應盡速積極立案調查。

對於林智堅說「責任由我一肩扛起」，但黨團總召曾銘宗質疑，要扛什麼責任？第一、刑事責任？球場發包整修過程，有無不法？請新竹地檢署將盡速查辦。第二、財務責任？前瞻預算編列整修球場造成的財物損失，請審計部趕快查帳。第三、行政責任？從施工、驗收道未完工就開放比賽，有沒有行政疏失？相關的官員是否要負起行政責任？第四、還是政治責任？

曾銘宗認為，看起來，林智堅想負的是政治責任，交由選民做最後判斷；國民黨團請教林智堅，這四項責任你負擔的起嗎？曾也指出，林智堅對外稱林哲瑄開刀醫療費用他將全額負擔，但實務上職棒球隊都會替球員保險，根本不需要林智堅來負擔。

黨團副書記長洪孟楷則批林智堅，你根本沒有辦法負責！讓職棒球員在不合格的球場比賽，就是沒有辦法負責。

針對林智堅曾在臉書上寫「虹姐（指沈慧虹），我們做到了。」洪孟楷諷，的確，林智堅讓球員在不合格球場球，的確做到了，這是台灣第一次，也是國際棒壇第一次，林智堅、沈慧虹你們做到了這根本就是國際棒壇大醜聞。

另外，洪孟楷也指出，6月30日前瞻計畫核定補助案件一欄表，其中第一項就是新竹市立棒球場興建工程，當初核定經費為6億1千多萬元，執行進度還在「施工中」。

洪孟楷說，前瞻計畫補助案區分三個階段，施工中、已完工和已結案，新竹棒球場在前瞻計畫補助案列管仍屬「施工中」，憑什麼7月22日能夠開打職棒比賽？

洪孟楷提出2大問題：一、公共工程有所謂先行施工，但得屬於緊急、急迫需要，如防汛工程未完成，但因應防汛需要先行使用抽水機。新竹市立棒球場尚未完工、驗收，卻開放使用，是誰核可的？是沈慧虹替林智堅決行？還是林智堅蓋章核准？與營造廠商開會的會議紀錄在哪裡？為何施工中的球場可以開打比賽？

二、明明還在施工中的球場，誰給蔡英文、中華職棒會長蔡其昌假消息？讓還在施工的球場，請蔡英文參加開幕賽，還在臉書上寫「新竹球場已完」？是蔡英文在臉書上放假消息？還是欺上瞞下、好大喜功欺騙總統？

▼6月30日前瞻計畫核定補助案件一欄表中，其竹市立棒球場興建工程，執行進度還在「施工中」。（圖／國民黨立法院黨團提供，點圖可放大）