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川普稱「曾下令部署兵力至國會」撇責任　前防長打臉：沒聽說

記者葉睿涵／綜合報導

美國日前就國會山莊去年1月6日發生暴動一事舉行聽證會，調查前總統川普是否刻意縱容粉絲暴力闖入國會大廈。此前，川普辯稱他曾下令國防部在1月6日當天部署兵力到國會山莊，不過卻遭前代理國防部長米勒（Chris Miller）否認。

▲▼美國前代理國防部長米勒（Chris Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

▲米勒在聽證會上否認曾接獲川普要求部署兵力到國會山莊的指令，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合美媒報導，川普此前曾表示，他早已要求國民警衛隊為2021年1月6日的暴動做好準備，甚至還建議相關單位部署2萬名士兵到華盛頓特區，因為他覺得國會將會湧入大量人群示威。

▲▼美國前代理國防部長米勒（Chris Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，由眾議院組成的「1月6日暴動事件特別委員會」，最近公佈影片顯示，美國前代理國防部長米勒表示，川普從未向他下達正式命令，讓他在國會發生暴動當天，部署1萬名士兵到國會山莊。

米勒指出，「我從來沒有得到任何來自總統的直接指示或命令，也不知道任何相關計劃。我們當然有增派更多兵力的配套措施，但那只是應急計劃，我沒有收到任何來自官方的消息或類似指令」。

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