蔣萬安團隊被諷「千歲隊」　朱立倫：這對陳時中不公平

▲朱立倫27日陪同蔣萬安參拜龍山寺。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

前台北市長郝龍斌受訪稱黨主席朱立倫在2022參選人提名過程造成很多爭議，導致部分人選為避免地方反彈，都選擇與朱保持距離。對此，朱立倫27日回應是郝龍斌的幽默，他作為黨主席就要不怕得罪人。另外，對於蔣萬安競選團隊被形容是「千歲團」，朱立倫說，在台北市不要特別強調年紀，這樣似乎對民進黨台北市長參選人陳時中不公平。

朱立倫27日上午陪同蔣萬安參拜萬華龍山寺，受訪時被問到上述提及的郝龍斌受訪內容，他回應，郝龍斌講的前一天，我們也跟郝一起站台啊，郝龍斌簡單講一句話，幽默一點，不過作為國民黨主席要不怕得罪人，為了讓國民黨回到中道、主流、理性、務實路線，當然會有人不滿，「但是我還是持這樣做」，只要每位候選人好、強最重要。

對於蔣萬安競選團隊被形容是「千歲團」，朱立倫說，在台北市不要特別強調年紀，這樣似乎對陳時中不公平，但在台北市需要資深前輩跟年輕世代，大家一起來，蔣萬安的台北隊，邀請每一位資深前輩來加入，而很多年輕世代的發言人、戰將也都成為團隊一員，這才是最強團隊。

媒體詢問，加上先前餐敘，這代表是否黨中央要全力支援台北市長選戰？蔣萬安說，蔣萬安是非常強的候選人，也非常有組織力，但一定要跟黨能夠結合在一起，所以在台北市黨部主委黃李錦茹跟所有黨中央，大家一起努力讓台北隊更強更完整，這是我們一定要做的。

針對黨產會認定救國團現有財產中，包括61筆土地、建物及13億9449萬為不當取得財產，得轉為國有一事，朱立倫表示，他要呼籲呼籲所有參與過救國團活動的朋友們，不管你是國民黨的，不管你是民進黨的，不管你是哪一黨的，你要勇敢站出來說話。

朱立倫提高聲量強調，「救國團哪裡是屬於國民黨的？」蔡英文也好、民進黨有很多很多人參與過救國團的活動，難道他是屬於國民黨的嗎？你今天不要為了要把國民黨抄家滅族，所有這些無關甚至很多八杆子打不著的通通要把他抄家滅族，民進黨這樣做對台灣的民主是很大的傷害。