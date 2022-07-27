　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林哲瑄恐整季報銷　蔣萬安：國家級球員運動生涯竟因場地受影響

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

新竹棒球場未驗收即啟用，開幕首戰就讓多名球員受傷，其中富邦悍將外野手林哲瑄撲飛接球造成肩膀挫傷，本季恐報銷。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（27）日表示，國家代表隊等級的優秀選手，卻因為場地關係受傷，運動生涯恐怕受到影響，並非大家所樂見。

新竹市立棒球場花12億元重建，但開賽後球員及教練都反應不少問題，球迷更諷刺外野有許多碎石如「天堂路」，砲火集中前市長林智堅急於開幕。中華職棒味全龍與富邦悍將23日晚間在新竹球場進行賽事，悍將外野手林哲瑄4局下撲接飛球，左肩撞擊地面挫傷，起身時一臉痛苦，只能先退賽休息。林哲瑄昨日曝光傷勢，「今天經過核磁共振檢查，醫生評估可能整季報銷。」消息一出，震驚許多中職球迷。

對此，蔣萬安上午在國民黨主席朱立倫的陪同下前往龍山寺參拜，針對新竹棒球場設計缺失造成球員受傷，蔣萬安受訪時表示，新竹市政府花了12億元改建新竹棒球場，因爲急著開幕就啟用造成多名球員受傷，昨日更傳出林哲瑄恐怕需要動手術，整季報銷消息，讓民眾非常心痛。

蔣萬安指出，令人難過的包括這12億是人民的納稅錢，球場卻根本沒有經過驗收，且國家培養的代表隊等級優秀選手，卻因為場地關係受傷，運動生涯恐受到影響，這不是大家所樂見的。

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
快訊／林哲瑄受傷「整季恐報銷」！　林智堅最新回應
快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕
快訊／日本跨黨派重量級議員訪台！　將見蔡英文談台日安全保障
女房客醒來驚見房東趴身上！　下體還掛保險套
落網畫面曝！大里槍手虔誠拜七將軍　下秒狼狽遭逮
畫面曝！菲律賓7.1強震猛搖　430年古鐘樓被毀「狂掉石塊」
最賠錢是它！　十大「不賺錢」醫院排名出爐
快訊／台南北區、東區突停電！　台電全力搶修
林智堅「願負擔手術費」　他狠破盲點：一代傳奇最後離開舞台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林哲瑄新竹球場受傷「整季恐報銷」！林智堅發表最新回應

今年1079人熱傷害「光7月就通報556人次」　民眾黨團籲提供高溫津貼

幕後／日本2前防衛大臣訪台見蔡英文　重量級議員背景、意涵一次看

批大巨蛋防火避難審查太久　柯文哲點名徐國勇：到底要審到何時？

不孕症補助每胎最高40萬！　政院：已助2733對夫妻產下3070名嬰兒

快訊／日本跨黨派重量級議員訪台　將見蔡英文談台日安全保障議題

蔣萬安團隊被諷「千歲隊」　朱立倫：這對陳時中不公平

不孕症補助成效佳！蘇貞昌爆金句「生3個有裁判」　籲民眾敢於生養

民進黨換掉林智堅的代價　他曝「被凌遲」慘況：不見得好過

林智堅論文門！柯文哲：台大最艱苦一刻　若是管中閔「一定三條線」

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

《非常律師禹英禑》身世謎揭曉　朴恩斌、陳慶神演技超催淚！

林哲瑄新竹球場受傷「整季恐報銷」！林智堅發表最新回應

今年1079人熱傷害「光7月就通報556人次」　民眾黨團籲提供高溫津貼

幕後／日本2前防衛大臣訪台見蔡英文　重量級議員背景、意涵一次看

批大巨蛋防火避難審查太久　柯文哲點名徐國勇：到底要審到何時？

不孕症補助每胎最高40萬！　政院：已助2733對夫妻產下3070名嬰兒

快訊／日本跨黨派重量級議員訪台　將見蔡英文談台日安全保障議題

蔣萬安團隊被諷「千歲隊」　朱立倫：這對陳時中不公平

不孕症補助成效佳！蘇貞昌爆金句「生3個有裁判」　籲民眾敢於生養

民進黨換掉林智堅的代價　他曝「被凌遲」慘況：不見得好過

林智堅論文門！柯文哲：台大最艱苦一刻　若是管中閔「一定三條線」

中元普渡懶人攻略！特搜千元以下特色拜拜箱　媽祖聯名款人氣高

萬安演習落幕　林明溱：兩岸暨國際情勢緊張「南投戰略地位重要」

解人才荒！　勞動部產訓合作班訓後直接就業

藍寶堅尼「高速撞爛起火」噴飛空中6m　駕駛被拉出！下秒赤腳跑了

林哲瑄新竹球場受傷「整季恐報銷」！林智堅發表最新回應

台東太平溪人工濕地荷花盛開　歡迎民眾散步賞花

5年前排半小時才買到！漸層飲「2致命傷」跌落神壇　網：曾是先鋒

眼睜睜看家人把肉送嘴裡　小白狗全程逼視快哭了：我的份呢

苗栗縣府放棄上訴　反坤輿自救會「被騙怕了」：留守到撤照為止

條紋軍團砲火受創　「怪力男」史坦頓進10日傷兵名單

小猴子整顆頭卡塑膠瓶中！　無助跟媽身旁...他急幫求援

政治熱門新聞

林智堅道歉林哲瑄一句話犯大忌？　他：真的巴比Q

做好功課再來！他怒打臉　柯志恩喊蓋第2條過港隧道

林智堅「願負擔手術復健費」　他提1傳奇打臉

林哲瑄肩傷本季恐報銷　林智堅致電道歉：願負擔手術及復健等費用

翁達瑞「一篇文章」害慘民進黨

「林智堅民調已輸張善政」　民進黨自家人喊：傷到整個北部選情

林哲瑄新竹球場受傷恐動刀　鄭寶清：誰發包誰就該負責

林智堅論文門只是冰山一角？　徐巧芯爆「後面的料還很多」

新竹棒球場未驗收就辦比賽！ 竹檢剪報分案調查

柯文哲稱內湖交通沒救　陳時中斥：不可以這樣！換人把它救起來

「論文門＋球場門」雙門夾擊！　他痛批：蔡英文和林智堅該決斷了

張善政替球員抱屈卻叫林哲瑄「旅長」　他痛批：不懂不要亂蹭啦

林哲瑄撲球傷肩恐整季報銷　立委氣炸：為選舉搶開幕賠掉球員

3天2槍案綠營要盧秀燕下台　他嗆：林佳龍執政時才恐怖

更多熱門

相關新聞

母雞來了！蔣萬安宣布成立「台北隊特戰指揮所」

母雞來了！蔣萬安宣布成立「台北隊特戰指揮所」

國民黨台北市長參選人蔣萬安25日公布競選團隊陣容後，今（27日）宣布成立「台北隊特戰指揮所」，納入黨內所有台北市議員參選人，並擔綱競選總部副總幹事；蔣萬安說，台北隊就是挺台北，發揮一加一大於二的戰力，大家團結一致，克敵制勝。

高嘉瑜稱「一屍五命」　柯：誠實

高嘉瑜稱「一屍五命」　柯：誠實

翁達瑞批評　球員工會回應了

翁達瑞批評　球員工會回應了

柯文哲判斷侯友宜脫黨參選2024　朱立倫：他的預測從來都不準

柯文哲判斷侯友宜脫黨參選2024　朱立倫：他的預測從來都不準

「還沒登記還來得及」　王世堅要林智堅知所進退

「還沒登記還來得及」　王世堅要林智堅知所進退

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長蔣萬安林哲瑄新竹棒球場林智堅

讀者迴響

熱門新聞

華視正妹主播被拍「背25萬包約會平價旅館」！

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

女團Pikacream5天解散？

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

竹縣「566人搶16隻品種貓」擠爆　獸醫看了秒嘆氣

男大生喉嚨痛到抖！醫猛抽「整管黃膿漿」　他下秒突倒地

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面