林哲瑄恐整季報銷　蔣萬安：國家級球員運動生涯竟因場地受影響





▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

新竹棒球場未驗收即啟用，開幕首戰就讓多名球員受傷，其中富邦悍將外野手林哲瑄撲飛接球造成肩膀挫傷，本季恐報銷。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（27）日表示，國家代表隊等級的優秀選手，卻因為場地關係受傷，運動生涯恐怕受到影響，並非大家所樂見。

新竹市立棒球場花12億元重建，但開賽後球員及教練都反應不少問題，球迷更諷刺外野有許多碎石如「天堂路」，砲火集中前市長林智堅急於開幕。中華職棒味全龍與富邦悍將23日晚間在新竹球場進行賽事，悍將外野手林哲瑄4局下撲接飛球，左肩撞擊地面挫傷，起身時一臉痛苦，只能先退賽休息。林哲瑄昨日曝光傷勢，「今天經過核磁共振檢查，醫生評估可能整季報銷。」消息一出，震驚許多中職球迷。

對此，蔣萬安上午在國民黨主席朱立倫的陪同下前往龍山寺參拜，針對新竹棒球場設計缺失造成球員受傷，蔣萬安受訪時表示，新竹市政府花了12億元改建新竹棒球場，因爲急著開幕就啟用造成多名球員受傷，昨日更傳出林哲瑄恐怕需要動手術，整季報銷消息，讓民眾非常心痛。

蔣萬安指出，令人難過的包括這12億是人民的納稅錢，球場卻根本沒有經過驗收，且國家培養的代表隊等級優秀選手，卻因為場地關係受傷，運動生涯恐受到影響，這不是大家所樂見的。