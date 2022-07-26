鬼月別吃生魚片！5大飲食禁忌曝　「這水果晚上吃」易卡到陰

▲命理專家提醒，鬼月吃生魚片會引來好兄弟。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

鬼門在7月29日要開了，在鬼月期間流傳不少民俗禁忌，命理專家小孟老師日前預警「鬼月22件不能做的事」，更示警有4個生肖容易卡到陰，今日他再發文提醒，在農曆七月有「5大飲食容易招陰」，其中網友愛吃的生魚片、含冰塊等舉動都要小心了。

▼關於鬼月的飲食禁忌，命理專家有以下警告。（示意圖／翻攝自pixabay）

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小孟老師提醒，鬼月容易招陰的5大飲食：

1.不要吃魚片

鬼月生魚片要少吃，因為好兄弟對於「血腥的食物」特別喜愛，尤其喜歡溯溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。

2.不要吃梨子

晚上盡量別吃梨子，因為俗話說「招梨來（招你來）」，容易引來好兄弟，據說在鏡子前吃梨子容易看到好兄弟。

3.不要吃鴨蛋

在民俗上很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰；另外，閩南有句話說：「到蘇州賣鴨蛋」為過世之意。古人在墳前祭拜完後會把鴨蛋殼撒在墳墓上，並對死者說：「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」但煮熟的鴨蛋不可能孵出小鴨，這句話用意在於勸亡者勿留戀。

4.不要插筷子吃飯

鬼月中不要把筷子插在飯上，就像是把香插在香爐上容易招來好兄弟，尤其最常發生在孩子身上，應當避免。

5.不要含冰塊

因為「冰塊」將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」，若你住家離河堤或海邊很近，容易引誘水鬼前往，特別是炎炎夏日更想含冰塊消暑，應格外謹慎。

貼心提醒－民俗說法僅供參考，請勿過度迷信－