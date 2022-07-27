鬼門快開了！　專家點名「4星座」小心大破財

▲鬼門開最後倒數，命理師示警「4星座」易破財。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

本週五（29日）為農曆7月初一，即是鬼門開的日子。對此，命理專家小孟老師公布了「4大星座」在鬼門開當天容易破財，提供給民眾參考，務必多加留意。

第四名｜牡羊座：

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牡羊座鬼月木星逆行進入牡羊的本命宮，加上凱龍星逆行在牡羊的本命宮，顯示鬼月牡羊座會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等等。可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢。

第三名｜射手座：

冥王星逆行進入射手座的正財宮，顯示鬼月射手座會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如：你經常跟朋友同事聚餐、唱歌、按摩等等。

第二名｜魔羯座：

冥王星逆行進入魔羯本命宮，魔羯要小心鬼月要創業或投資的朋友，要注意千萬不要加碼以免破財。因此想創業當老闆的人，請你務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。

第一名｜水瓶座：

鬼月土星逆行進入本命宮，顯示鬼月容易被洗腦，當你到百貨公司消費時，銷售員告訴你只剩一件或者特價只到今天你就會衝動消費，當你買完之後才發現原來還有別的地方賣得更便宜，使你後悔莫及。

另外海王星逆行進入正財宮顯示當你外出要購買商品時，當你聽見哪裡有特賣、促銷活動時，原本沒打算要消費的你，會認為撿到便宜了，卻越買越多花了一堆錢到月底你才了解自己買了很多不必要的東西。

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