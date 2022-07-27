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鬼月也要發大財！專家曝6求財撇步　賺大把「樂透財」旺到月底

▲▼新台幣,賺錢,發大財,數錢,錢,鈔票。（圖／記者張一中攝）

▲進入俗稱「鬼月」的農曆七月，雖有不少禁忌，但仍有方式可以求偏財運。（示意圖／資料照）

記者隋昊志／綜合報導

本週五（28日）晚上11時起進入農曆七月，俗稱鬼月有許多大大小小的禁忌，雖然今年虎年適逢「極陰年」，但只要把握6個小撇步，也能求到「樂透財」，靠著偏財運發大財。

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

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▲進入俗稱「鬼月」的農曆七月，雖有不少禁忌，但仍有方式可以求偏財運。（示意圖／達志影像／美聯社）

命理專家小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文表示，今年虎年本就走凶，因此今年鬼月會是「極陰年」，因此要在極陰年極陰月極陰日極陰時求陰財，所謂陰財就是樂透財，建議在7月28日晚上23時，拿取紅包袋裝5枚50元硬幣，象徵「5鬼運財」，並記得要拿著紅包袋再對著天空冥想鈔票掉落，就能增加偏財運，想完後再將錢拿去花即可。

小孟老師指出，鬼月屬於陰月，熱水屬陽氣，只要多泡熱水澡就能抵抗陰氣入侵，如此一來就能發財又健康；若是要前往醫療院所，請事先在口袋或包包內放一包海鹽，並在回家路上將它丟在垃圾桶內，因為海鹽本身就帶有淨化氣場的作用，因此會在身上形成保護圈，一旦沾附到不好的能量時，海鹽就會發揮功效，中和負面影響。

小孟老師表示，因為鬼月屬陰，所以「陰水」就是「冰水」，先準備一個碗，在裡面放1元、5元、10元、50元硬幣後倒入冰水，再將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」，偏財運就能因此大發。另外，可以準備一個碗，裡面放入粗鹽、綠豆、紅豆後加水，再拿到家門外潑灑，代表淨化家宅，若是住在小套房或公寓的話，可以在家最大的門口外潑灑，如此一來就能夠淨化、提升用錢智商，也有助於提升財運，讓財神爺進到家裏面來。

小孟老師建議，除了前面幾個撇步之外，也可以隨身配戴艾草，因為艾草的日照多，只要陽氣充足就能抵擋好兄弟，也能讓錢財滾滾來。

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