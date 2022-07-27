妻關手機定位還拒接小孩！夫起疑...揪出她和小王4度開房

▲台北一名楊姓男子去年10月發現老婆突然將手機定位關閉，還拒絕接送小孩，察覺有異，竟因此驚見老婆和小王4度上旅館開房。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名楊姓人夫去年10月發現老婆將手機定位系統關閉，更藉故表示無法接送2名子女上課，因而對老婆起疑，並進而逮到老婆外遇劉姓男子，2人已發生性關係，且4度開房，讓他氣得劉男提告求償60萬元。台北地院審理後，判劉男須賠償人夫30萬元。

判決書指出，楊姓人夫2008年和老婆結婚後，2人育有一子一女，不料去年10月起，楊男卻發現老婆會將手機定位系統關閉，過後更常藉故表示無法接送2名子女上下課，因而對老婆的反常舉動起了疑心。

直到同年10月底，楊男在老婆手機無意中她和一名劉姓男子的對話，2人不但互稱「老公」、「老婆」，更許下承諾要照顧對方一輩子，驚覺綠光罩頂，怒向老婆質問，老婆才坦承是因為使用「全民party」認識劉男，因此外遇出軌，2人更已發生過性關係。

楊男也向法官怒指，他事後向劉男質問時，劉男明顯早就知道老婆是已婚之人，更不否認和老婆確實有婚外情關係的存在，但劉男卻不認為自己的行為有不妥之處，讓他當場氣炸，怒對劉男提告求償60萬元。

庭審時，劉男未到場辯論，也未提出相關書狀聲明、陳述。

台北地院勘驗楊妻和劉男2人的對話紀錄，同時比對楊妻曾和陳男2人4度前往酒店、旅館等地區入住證明來看，勘以認定楊男所述為真，認定劉男侵害楊男配偶權屬時，衡量劉男學識與經濟等條件後，判劉男須賠償楊男30萬元為適當。全案仍可上訴。