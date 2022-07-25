好亂！和大嫂親密出遊被告　弟喊冤：她結婚那月我們還在同居

▲基隆一對親兄弟為了女人告上法院，哥哥控訴弟弟拐走老婆，弟弟則說大嫂婚前和他交往同居2年，2人並沒有明確分手。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一對親兄弟因為都愛同一個女人小君(化名)而鬧上法庭，哥哥指控，小君是他老婆，弟弟卻趁他南下工作時，誘拐小君離家出走，弟弟則表示，他和小君交往同居2年，有天小君突然搬走，失聯20餘天後發現她竟已與哥哥登記結婚，之後他只是陪她出遊散心，2人並未發生關係。不過經法官檢閱弟弟和小君的出遊親密照，認為2人已逾越男女交往分際，一、二審皆判弟弟要賠2萬元，全案確定。

判決書指出，哥哥提告控訴，他和小君在去年8月11日登記結婚，婚後感情很好，同月25日他就前往南部工作，弟弟卻趁虛而入，在小君情緒不穩、極度缺乏關心之時和她聯絡，約她出遊、上床，並遊說小君離家出走，造成他的痛苦，向弟弟求償精神慰撫金20萬元。

弟弟表示，他和小君本來是男女朋友，且在老家同居2年，去年8月5日小君突然不告而別，搬離住所後音訊全無，到26日才以電話聯絡，隔日見面時小君跟他說她已經和哥哥登記結婚。因為小君有憂鬱症，他怕她想不開才單純陪她散心，也是她自行返回以前的同居處居住，他並沒有遊說，而且2人也沒有明確分手，哥哥舉證許多他和小君出遊的照片，都是他們過去交往的舊照。

經基隆地院審理，認為弟弟在8月27日得知小君已婚，29日就和小君拍吻臉頰的親密照，同日也有摟肩、頭部緊貼的合照，顯然逾越社會一般男女正常社交分際，一、二審皆判弟弟應賠償哥哥2萬元，全案確定。