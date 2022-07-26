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陸官前校長戀人妻不認帳　她誇中將「紳士」勾手防摔...法官打臉

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲退役中將全子瑞否認與廖姓人妻有婚外情，但被法官認定過從甚密，須連帶賠償女方前夫15萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

陸軍官校前校長、陸軍退役中將全子瑞被控2019年與廖姓人妻爆發不倫戀，不但離婚「虛位以待」、不時溫馨接送廖女上下班，還涉嗆廖女丈夫李男是「渣男」，但李男怒告2人連帶求償200萬元後，廖女辯稱全男有「紳士風度」，勾手扶她是防止天雨路滑或酒醉摔倒，全男更宣稱從沒碰觸廖女的手或身體任何部位，法官查明全、廖2人不僅牽手併肩漫步，還公然親密依偎，顯見交往關係非比尋常，判2人應連帶賠償15萬元，可上訴。

現年62歲的全子瑞於2010年間擔任陸官校長，2年後卸任，又歷練軍團副指揮官、花東防衛部指揮官、陸軍司令部參謀長等要職，以中將軍階退役，廖女則在知名律師事務所擔任顧問，專長為商標註冊等事務，年薪約600萬元，李男在同事務所擔任軟體工程師，年薪約100萬元。

李男提告指稱，從2013年起和廖女相戀，2017年底終於步入禮堂，全男跟他們夫妻是朋友，不料婚後才1年多，他就察覺廖女跟全男互動親暱，2019年間發現2人疑似同居，廖女在住處附近整個身體依偎著全男，且上街散步或同逛賣場，廖女總是勾著全男的手，或是全男搭著廖女的肩，就像夫妻一般。

李男指稱，他跟廖女攤牌「你跟全子瑞進展到什麼程度，他需要離婚？」廖女支吾表示「他就很喜歡嘛，他希望可以....」，李男怒稱「我以前很相信妳，就算全子瑞送妳說我愛妳，我也相信那是他單方面的問題，但是妳跟他每天講兩小時我就覺得是妳的問題！」廖女辯解「我後來沒有拉」，但又稱「我要離婚了，所以我才接受，我說好吧」。

李男一聽就氣炸，追問「所以妳已經接受他了嘛」，廖女坦白「我才接受說好啊，我們可以，你也要離婚了，我也要離婚了」，廖李男又發現廖女和全男疑似偷情所穿衣褲與衛生紙團，且廖女單獨陪全男吃父親節大餐、同遊花蓮，到河濱公園運動後，廖女體貼整理全男衣褲。

李男不甘遭廖女婚外情背叛竟還被全男嗆聲「渣男」，因而失眠爆瘦15公斤、身心飽受煎熬，要求2人連帶賠償200萬元，李男並指廖女造謠他家暴，更在公司同事或家人之間，說他「五年來吃我喝我住我」、「精神不正常」等語，害他承受異樣眼光而深感精神痛苦，須長期到醫院求診，據此要求廖女單獨賠償20萬元，並將判決登報以回復他的名譽。

全男和廖女堅稱彼此清白，全男說從沒碰觸廖女的手或身體任何部位，廖女說全男有「紳士風度」，偶爾會在天雨路滑或她有酒意時，勾著她的手走路保護她，但2人絕無同居、性交、單獨同宿、深夜共處一室甚至裸湯共浴等越矩行為。

李男去年（2021年）初提告求償前，已於前年2月和廖女協議離婚。廖女主張離婚協議賠付李男400萬元，並約定雙方拋棄其餘請求，所以李男本案不應重複求償。這起緋聞今年被媒體揭露後，全男回應否認介入李男家庭，直斥爆料內容胡說八道，廖女強調跟全男沒有任何婚外情。

不過法官查明李男舉證的照片內容顯示，全男跟廖女互動真的很親暱，廖女當時還沒離婚，一般正常的異性友人，不可能這時就跟廖女手牽手併肩同行，更不可能親密依偎，顯見全、廖2人交往非比尋常，至於勾手護行以免摔倒的辯解，法官直接認定「有悖常情，洵不足採」。

法官指李男本案基於「配偶關係之身分法益」受侵害而求償，不在離婚協議範圍內，但法官指DNA鑑定沒找到全、廖2人偷情證據，李男求償僱用徵信社與委任律師費用也欠缺依據，他指控廖女破壞名譽的行為，經查多半是關心或請求，而非刻意造謠，加上案情未達須登報回復名譽程度，因此僅判全、廖2人需連帶賠償李男精神慰撫共15萬元，可上訴。

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