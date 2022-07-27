大里洗車場槍手「天真以為沒曝光」　屏東飆回台中落網

記者許權毅／台中報導

台中大里中興路二段洗車場26日傳出槍擊案，31歲邱姓主嫌朝對方開出3槍，造成25歲魏男左大腿中槍送醫，邱嫌犯案後隨即駕車逃往屏東避風頭，26日深夜23時許又開車回大里。霧峰警方表示，專案小組透過偵查科技掌握邱嫌動向，一路跟車到大里七將軍廟前將人逮捕，至於邱嫌槍枝來源仍待訊問後釐清，但目前掌握邱嫌應並非預謀，平時就會帶槍在身上展威風，不料發生口角竟當街開槍。

▲大里槍擊兇嫌26日深夜23時落網。（圖／記者許權毅翻攝）



警方調查，雙方兩方並無特殊背景，案發地洗車場時常會有雙方股東以及友人在此「討論鍍膜技術」，當日其中一方人馬跑進洗車場休息室翻箱倒櫃，自稱為了要找插座，遭開槍魏男父親認為並非熟識友人，應先告知較為尊重，不料卻遭反嗆演變成衝突，邱嫌朝魏男開槍造成其左大腿中彈，所幸送醫無大礙。

▲台中大里槍擊案，1男中彈倒地，警面前痛苦爬行畫面曝光。（圖／民眾提供）



霧峰警方表示，現場壓制11人，唯獨開槍邱嫌立刻落跑，經過科技偵辦發現邱嫌駕車逃往屏東，疑似是當地有熟識友人協助避風頭，警方在當地掌握邱嫌位置，不料邱嫌疑似認為身分未曝光，當天晚上又開車回台中大里，警方一路跟車26日23時50分在新興路七將軍廟前將其逮捕帶回。

▲邱姓主嫌身上起獲一把改造手槍。（圖／記者許權毅翻攝）



警方在邱嫌身上查獲一把改造貝瑞塔手槍，並無子彈。媒體質疑邱嫌槍枝來源？警方則表示昨日深夜才逮捕邱嫌，現正訊問釐清中，不過雙方強調雙方皆無特殊背景，全數12人到案依照殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例以及聚眾鬥毆罪嫌送辦。

▲台中大里槍擊案槍手在七將軍廟前遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）



台中警方強調，在一日內將槍擊犯嫌火速查緝到案，警方絕對有能力與決心維持社會治安，請市民放心。