療癒片！刺青男酒駕逆向下場慘曝　3年前就撞路檢還被吊照　　

▲巫姓男子被員警制服在地上，同時間上銬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市又發生警察追車案件，一名巫姓男子拒絕盤查，逆向逃逸，過程中還一度想要衝撞警察，最後警力呼叫支援圍捕，最後順利將他攔下，這才發現他拒絕盤查已經不是第一次，3年前也有過一次，也因此被吊銷駕照3年，現在酒駕又拒絕接受盤查，員警一口氣開出三張罰單，這下他最少先要繳付總共6萬6的罰款以及公共危險罪的相關刑責。

這起案件就發生在26日的晚間八點多，員警在新興區南台路與河北路口發現一台轎車逆向行駛，示意要他停車盤查，不過駕駛反而加速逃逸，還意圖衝撞警察，最後支援警力進行圍捕，最後將他攔下。這才發現駕駛是一名30歲的巫姓男子，一下來之後口氣很差，不過渾身都是濃濃酒味，經過酒測確定超標，但是警方也意外發現他的駕照已經被吊扣。

▲巫姓男子被員警制服在地上，同時間上銬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解巫姓男子3年前也在北部拒絕接受盤查，還衝撞員警的路檢點，當時他辯稱員警告訴他可以走了，所以他才開走，不過在法庭上被員警拿出來的秘錄器影片「打臉」，所以被法官判處吊扣銷駕照且3年內不得考照，他跟警方表示自己沒有駕照就無法工作，不過法官還是維持原判。

時隔三年之後，現在他又再犯，現在除了被依照公共危險罪，要面臨相關的罰款以及刑責之外，員警還開了無照駕駛12000元、危險駕車24000元以及不服稽查取締30000元，合計是6萬6元的罰款。