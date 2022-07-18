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20歲男抖音秀名車戴水鬼　警起底揭真相！3個月吸1.7億下注金

▲桃園警方查獲陳男以大把現金吸引會員投入博奕網站。（圖／桃園市政府警察局少年隊提供）

▲桃園警方查獲陳男以大把現金吸引粉絲、會員投入博奕網站。（圖／桃園市政府警察局少年隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園1名20歲陳姓男子時常於抖音及IG發布手捧大把現金、戴著「水鬼錶」或開超跑的照片，藉此吸引加入博奕會員，短期內即有超過1萬名粉絲，經桃園警方追查陳姓犯嫌疑似經營博弈網站，持搜索票破門查緝，當場查扣968萬元賭資，再溯源查獲上游林姓及楊姓嫌犯，利用博弈網站在短短3個月內吸金高達1.7億，全案依刑法賭博罪移送桃園地方檢察署偵辦。

▲陳男並以跑車炫富。（圖／桃園市政府警察局少年隊提供）

▲陳男又以跑車炫富。（圖／桃園市政府警察局少年隊提供）

桃園市政府警察局少年警察隊於今年3月網路巡邏時，發現陳姓男子在IG和抖音有超過萬名粉絲，常在抖音及IG發布手捧大把現金鈔票、戴著「水鬼錶」和開著超跑的照片，並利用IG和抖音私下招募博弈會員，非法經營博弈網站，協助會員註冊及入金，經桃園市政府警察局少年警察隊深入追查，於該網站佈線並蒐證後，持搜索票破門查緝，當場在陳男家中搜出968萬現金。

▲▼近千萬現金擺放抽屜吸引粉絲關注。（圖／桃園市政府警察局少年隊提供）

▲▼近千萬現金擺放抽屜吸引粉絲關注。（圖／桃園市政府警察局少年隊提供）

▲▼近千萬現金擺放抽屜吸引粉絲關注。（圖／桃園市政府警察局少年隊提供）

為追查上線，桃園市政府警察局少年警察隊、刑事警察大隊偵八隊及科技犯罪偵查隊立即成立專案小組，在青春專案期間積極佈線，向上溯源，經報請臺灣桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，發現林姓及楊姓嫌犯涉有重嫌，檢察官旋即指揮警方將兩名犯嫌拘提到案，專案小組發現該博弈網站分工分層，先以高薪資吸收青少年打工，擔任招募會員工作，並吸收會員註冊博弈帳號及開版下注，另外再吸收人頭開立銀行帳戶，藉以收取賭資，並佯稱網站是良性休閒、保證獲利及出款等誘使賭客大量入金，該博弈網站在短短3個月內，不法吸收賭金高達1億7千多萬。

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