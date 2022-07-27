生鮮超商前鬥毆強押　南警攔截圍捕速逮5人送辦

▲台南市警二、六分局跨區合作，破獲因債務糾紛引起的鬥毆押人案，緝獲莊姓犯嫌等人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導號

台南市中西區西和路一家生鮮超商，25日晚上傳有多人鬥毆、並有1男子遭人強押上車，二分局警方獲報即展開攔截圍捕，案發2小時內，六分局警方在南區金華路攔獲涉案車輛，但被害人陳姓男子頭手腳受傷已自行就醫，警方找到陳男與嫌犯莊男、蘇男等5人，訊後將莊嫌5人依法送辦。



台南市警二分局於7月25日晚上8時40分許接獲110報案，稱於西和路一家大型生鮮超商前，有多人打群架糾紛並疑有拿刀與棍棒狀況，更有1男子被幾人強押上車離去，經警力動員馳赴現場，迅速釐清涉案車輛並通報各線上警力實施攔截圍捕。

市警局長方仰寧在第一時間指示，務必以被害人之安全為優先考量並迅速全力偵辦。案經市警局發布全市攔截圍捕後，涉案車輛也於當晚10時50分許，六分局金華派出所員警也在南區金華路二段攔獲涉案黑色豐田小客車，當時車內只有莊姓（28歲）、蘇姓（27歲）兩名男子；被莊、蘇一方押走的陳姓男子（34歲）因身上頭、手腳都有擦挫傷，已先自行下車到郭綜合醫院就醫，無生命危險。專案小組將車內之莊姓、蘇姓兩名涉嫌人調回調查。



案經二分局調查，莊姓犯嫌因向陳姓被害人借用權利車而為租賃公司發現拖走，致雙方於25日夜間相約就賠償之金額進行協商。期間莊嫌還約同蘇姓等3名友人到場助勢。雙方因對金額無共識且因言語不合，陳姓被害人遭莊嫌等4人毆打並強押上車帶走，之後分乘1輛汽車及2部機車離開時為民眾發現報案。



案經台南市警局員警跨域通力合作，除由第六分局線上警力發現涉案車輛立即攔檢查扣，並由專案小組將車上莊姓、蘇姓兩名犯嫌帶回，當時犯嫌等人辯稱是慶生惡作劇，迄26日被害人陳男仍不願承認自己是受害人，警方傷腦筋之餘、仍持續蒐證與訊問，後來從莊嫌一方的同夥突破案情，戮破犯嫌謊言，並迅速再將其他涉案在逃之張姓等3名犯嫌緝捕到案。



全案調查後將莊等5嫌依涉嫌聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦，充分展現台南市警方跨域合作打擊犯罪、維護社會治安之專業能力及決心。檢方訊後認為莊嫌等共犯已全部到案、無羈押必要，訊後飭回莊、蘇2人。