美國升息「老師」帶你獲暴利！　南警識破騙局成功阻詐

▲邱姓民眾在社群網路臉書上加入名稱為「快樂存股」的社團，聽信對方可以獲取豐厚利潤，差點被騙近20萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



邱姓民眾日前在社群網路臉書上加入名稱為「快樂存股」的社團，聽信對方可以獲取豐厚利潤，進而再以通訊軟體LINE加入對方為好友，以Line之對話指導邱男做「外匯」的投資，邱男信以為真，前往銀行欲匯款近20萬元，市警二分局警方接獲通報到場關懷成功阻詐。

「你可以把資金加大些，我給你規劃，在10個交易日帶你賺6-8倍，恰好美國加息方案出來了，還能利用這波行情！」；在對方天花亂墜說服下，邱男逐步走向金錢詐術陷阱內，22日下午3時許，他急匆匆地赴往台新銀行辦理臨櫃匯款19萬1000元，因為對方給予的指定帳戶為個人帳戶，行員直覺有異立即通報轄區海安派出所前來協助。

台南市第二分局海安派出所員警陳尚謙及蘇裕欽到場後，立即向民眾說明「該投資」漏洞百出，並向邱男表示過去曾有類似詐騙案例，若是投資的公司絕不可能以個人帳戶為公司之帳戶。邱男聽聞後打消匯款念頭，並頻頻向在場的行員及員警道謝，成功攔阻了一場假投資、真詐騙。

第二分局表示，詐騙集團以誇大操作績效誘騙投資，並標榜「內線、獨家、報明牌」鼓吹加入群組、投資平台、招攬會員，近來更以勸誘投資外匯、海外低價股等投資項目，在此呼籲民眾對於陌生的Line ID千萬別急著點進去加入，並對於任何網路上的人物身分，都要保持高度的懷疑與警戒心，一定要求證再求證，亦可自行先至「165網站」查詢相關Line ID，以避免淪為詐騙集團眼中的肥羊。