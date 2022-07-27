林智堅道歉林哲瑄一句話犯大忌？　他：真的巴比Q

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹棒球場問題層出不窮，多名球員因此受傷，富邦悍將外野手林哲瑄26日更傳出傷勢嚴重、可能整季報銷。對此，時任新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅表示，已經致電道歉，「我願意負擔手術及復健等醫療費用」，沒想到，這句話被名嘴、有意參選市議員的羅友志認為，「犯了危機處理中大忌」。

斥資12億的新竹棒球場22日開幕戰，沒想到卻負評如潮，包括場內排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆，另外，觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背，而且攝影機還擺放在觀眾席的座椅正上方，僅有幾根鋼鐵簡單架設，引發安全疑慮，甚至連想要上廁所，門都無法鎖，為此，林智堅已火速喊話會負責，但仍難平各界罵聲。

對於林哲瑄的傷勢，羅友志認為，林智堅的道歉文說會負擔醫療及復健費用，「恐怕他會真的因為這篇文巴比Q了」，因為這犯了危機處理中大忌，給人的感覺是慌張了，賠錢了。

林哲瑄23日撲球受傷，馬上前往醫院掛急診，經過X光檢查結果顯示沒有傷到骨頭，但昨天到高雄長庚醫院和高雄醫學院檢查進行核磁共振檢查，結果是左肩關節唇破裂，醫生認為破裂程度蠻大的，27日會去輔大醫院進行最後確認，有機會動刀，如果保守治療，今年也回不來球場，至少要休息3個月，才能開始訓練。