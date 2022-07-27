林哲瑄新竹球場受傷恐動刀　鄭寶清：誰發包誰就該負責

▲前立委鄭寶清。（資料照／翻攝自Facebook／鄭寶清）

記者呂晏慈／台北報導

新竹棒球場上週「開箱」兩場就挨轟，上週六賣命上演美技撲接的富邦悍將林哲瑄，前天MRI檢查結果卻是左肩關節唇破裂，醫生建議動刀，引發社會譁然，並將矛頭指向新竹市前市長、桃園市長參選人林智堅。曾爭取提名的前立委鄭寶清今（27日）受訪說，政治人物就是應該負起責任，誰發包誰負責，這個應該是很清楚的。

鄭寶清今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，主持人黃暐瀚談及，民進黨新竹市議員李妍慧稱，按照《政府採購法施行細則》第99條，公共工程是可以部分先啟用再驗收；對此，鄭寶清不以為然地說，他以前當過立委他清楚，這個規定是指不重要的部分，例如不是正式本體的通道等，才可以先用。

鄭寶清直言，今天沒有做好就先啟用球場，不是只有林哲瑄受傷，球迷也受傷，整個社會也受傷，甚至讓整個國際社會看笑話，「不要假定一個法令來講說這可以啦，沒有這個規定，法律的規定就是要先驗收才可以用」，政治人物就是應該負起責任，誰發包誰負責，這個應該是很清楚的。

此外，鄭寶清也說，至今都還有在掌握民調數字，經過「論文門」、「球場門」後，林智堅聲勢往下掉的趨勢明顯，據其了解，已落後國民黨參選人張善政。

另對於論文風波，鄭寶清表示，日前林智堅舉行論文說明記者會，卻是由立委鄭運鵬幫忙講解論文的來龍去脈，相當奇怪。他直言，有資格講這本論文的有3個人，首先是事件的另一主角余政煌，再來是指導教授陳明通，最後是林智堅本人，結果卻是讓與該案不相關的鄭運鵬來說明，且鄭運鵬沒唸碩士，根本沒寫過論文。

▼鄭寶清接受廣播專訪。（圖／POP radio聯播網提供，下圖同）