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COVID-19起源又現轉折！　2新研究指向「武漢華南海鮮市場」

▲▼華南海鮮市場。（圖／CFP） 

▲武漢疫情爆發之初，焦點全聚集在華南海鮮市場。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

由武漢爆發引起全球流行的COVID-19疫情，至今尚未能完成溯源，最近2項新發表的研究結果又出現轉折，結論顯示武漢華南海鮮市場是最有可能的疫情爆發原點。此前各界爭論，病毒究竟是否來自武漢實驗室外洩，過去一段時間關於濕貨市場是疫情原點的說法，已經沈寂一段時間。

CNN指出這2項最新公開的學術研究，事實上在今年2月已以「學術著作預印本」的方式發布於網路上。WHO於6月時呼籲，科學家應繼續研究COVID-19起源的所有可能性，因此該研究近日又被科學界進行審閱，並刊登於《科學期刊》。

▲▼WHO專家曾在今年2月造訪武漢實驗室進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲華南海鮮市場販賣活體哺乳動物，新研究指出具備所有人畜共患病毒形成的條件。（圖／CFP）

其中一項研究，科學家利用地圖工具與爬梳社群平台文章，進行地理空間與環境分析，他們表示確切的情況雖然仍相當模糊，但認為病毒在2019年末時，可能已出現在武漢華南海鮮市場販賣的活體動物體內。活體動物被關在擁擠空間裡，有助於病菌傳播，但研究並未找出究竟是何種生物帶原。

研究者們指出，市場內待售的活體動物體內可能同時存在2種病毒，作用後演變成動物傳人的病毒，再透過市場小販或客人傳播出去。研究指出2019年12月20日前檢測出的8例病例都是出自華南海鮮市場西側的人員，該側同時販賣許多活體哺乳動物，因此初期的傳染範圍相當明確，即便與華南海鮮市場無關的初期確診者，也都在附近居住或工作。

另一項研究進行分子分析，判斷COVID-19的最初版本有2種，分別為血統A和血統B。該組研究人員似乎已經找出動物傳人的第一例，指出可能的時間點約在2019年11月18日，他們在華南海鮮市場相關人員中，僅找到血統B病毒的存在；然而血統A病毒卻在B病毒傳染給人類數周後，也發生跨物種傳播進入人體，因此在市場周圍工作或居住的人體內，找到的是血統A病毒。

▲▼WHO專家曾在今年2月造訪武漢實驗室進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢實驗室外洩病毒的理論有眾多支持者。（圖／達志影像／美聯社）

研究指出，就如其他冠狀病毒一樣，COVID-19爆發是起因於多起人畜傳染事件後發生。加州大學醫藥學系兼任副教授渥西恩（Joel Wertheim）表示，這種一個世代可能只發生一次的事情竟然在短短時間內連續發生2次，聽來有些不可思議，但只要所有條件具備，人畜共患的病毒就可能造成人類感染，並進而發展成人類互相傳播。

另一名研究人員表示，2項關於華南海鮮市場是病毒起源的研究結果，並未完全推翻實驗室外洩病毒的理論，但是相關證據極具說服力，讓原本也傾向相信實驗室外洩說的他最終改變想法，轉而相信病毒是起因於自然動物界，經過華南海鮮市場各種環境條件作用後演變成人傳人大流行。

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