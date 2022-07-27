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代理市長「道歉味全龍」現場照掀暴動　鄉民放大看：球員集體臭臉

▲▼新竹球場出包 他親自致歉味全龍 球員臭臉全入鏡網笑翻。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

▲新竹代理市長向味全龍球員道歉，他驚見球員入鏡集體臭臉，照片引發網友熱議。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹棒球場22日風光啟用，沒想到大小問題、瑕疵一籮筐，先後發生富邦悍將外野手林哲瑄飛撲受傷恐整季報銷，味全龍隊也有3名球員因場地不良發生意外。對此，新竹市代理市長陳章賢24日帶領市府團隊，向味全龍球員表達慰問及道歉，不料拍照時意外拍下球員臭臉，照片曝光後引發網友熱議。

新竹棒球場啟用後，隔天（23日）就發生富邦悍將外野手林哲瑄撲接右外野飛球時，左肩撞擊地面造成肩關節唇破裂，除了整個賽季提前報銷外，甚至必須開刀治療，接著味全龍也傳出球員劉基鴻在接球時，被彈跳球打到手指、張佑銘跑壘時滑倒，比賽中提前傷退、大師兄林智勝賽前練習時，在休息區跌倒等情況。

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▲▼新竹球場出包 他親自致歉味全龍 球員臭臉全入鏡網笑翻。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

▲網友轉貼陳章賢慰問味全龍球員的照片，直呼「為什麼這群人臉臭成這樣」。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

批踢踢網友日前轉貼一張陳章賢慰問味全龍球員的照片，表示「新竹市代理市長親自拜訪球員並致歉，還帶著攝影官拍照上傳臉書，結果有瞪鏡頭的、有發呆的、有不屑一顧的」，讓他好奇「通常市長級的到場，再賭爛也會給點面子，集體臭臉這畫面是不是難得少見啊，為什麼這群人臉臭成這樣」？

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「道歉還要拍照紀錄，真的有夠白目的」、「中午還被叫來集合拍照演戲吧」、「這個超好笑，還要別人聚在一起給你方便拍照」、「花時間聽人說幹話你會開心」、「要道歉是你家的事，球員還要被抓來給你拍，弄得好像是球員在道歉一樣」、「每個臉都很臭，笑死」、「就不想陪你演啊」。

▼網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

▲新竹球場出包 他親自致歉味全龍 球員臭臉全入鏡網笑翻。（圖／翻攝自批踢踢）

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