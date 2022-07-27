香蕉放好幾天都沒熟！他做「1舉動」效果驚人　網笑：真的芭比Q了

▲原PO表示香蕉放好幾天都沒成熟。（示意圖／記者謝承恩攝）

實習記者楊欣倫／綜合報導

剛買回來的香蕉呈青綠色還沒熟，想要吃熟成的香蕉就必須再多等幾天，直到呈黃色後才會比較美味。近日有一名網友發文表示，他因為好幾天都不見香蕉變黃，於是用「特殊方法」想催熟，沒想到居然讓香蕉「熟透了」。

一名網友於《爆廢公社公開版》發文表示，他好幾天都不見香蕉變熟，而公司的阿伯說曬太陽可以催熟，於是他就真的拿出去外面曬。不過他後來完全忘記這件事，一直到另個阿伯突然問香蕉在哪？原PO這才趕緊拿回來，結果卻發現已成了「炭烤香蕉」，一部分的皮都變黑了。

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▲原PO將香蕉拿去曬太陽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

網友看了開玩笑回應，「香蕉忘記擦防曬」、「這是曬傷了嗎哈哈」、「差點變茄子了」、「真的芭比Q了」、「這是碳烤店的新菜單吧」、「燒蕉」、「香蕉曬傷很痛，但它不說」、「變巧克力芭蕉了」、「脫皮前記得幫它塗蘆薈膠才不會痛」。

也有網友提供香蕉催熟的方法，「跟蘋果一起放或塗一點米酒」、「買兩顆蘋果跟香蕉放一起裝袋子裡可以催熟」、「可以放箱子裡裡面裝電土密封」、「整串蕉最上面那節梗削一點點掉，塗上鹽巴也可以」、「用報紙包著放兩、三天就會變黃了」、「香蕉放米桶裡可以催熟」。

《行政院農業委員會》過去曾指出，目前國內香蕉商業化催熟方法有兩種，其一是使用乙烯發生器讓「酒精」脫水轉變為「乙烯氣體」來催熟香蕉，或是使用「電土」加水產生「乙炔氣」催熟。

另外，當更性水果達到成熟階段會釋放乙烯氣體，結合後能自行觸發成熟，例如香蕉、蘋果、番茄、檸檬、水蜜桃等水果放一起都能加快熟成。