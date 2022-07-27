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全家健康交給營養師推薦「三寶」！方便攜帶與保存隨時想喝就喝

▲▼光泉保久乳。（圖／記者湯興漢攝）

▲光泉珍穀堅果牛乳、光泉黑芝麻牛乳、光泉高鈣牛乳等三種口味又稱「營養三寶」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人健康意識抬頭，在高齡化社會，長輩的健康更是需要重視，隨著年齡增長，活動力逐漸減少，食慾會受到影響，有效率地補充營養是關鍵，營養師游承逸表示，維持健康最重要就是「營養」、「運動」、「休息」，其中「鈣質」會隨年紀漸長而流失，如何「補鈣」也成為邁入熟齡之後的營養補充關鍵。

▲▼營養師游承逸。（圖／營養師游承逸提供）

▲營養師游承逸。（圖／營養師游承逸提供）

根據衛福部國健署資料，身體骨質大約在二十至三十歲會達到最高峰，之後骨質逐漸減少而影響健康。

▲▼ 日常。（圖／翻攝自PEXELS）

▲營養師游承逸表示，維持健康最簡單也最重要的三件事情就是「營養」、「運動」、「休息」。（圖／翻攝自PEXELS）

▲▼ 日常。（圖／翻攝自PEXELS）

營養師游承逸指出，「國人普遍鈣質攝取不足，牛乳主要可提供鈣質，且含有蛋白質、乳糖、脂肪及多種維生素跟礦物質等，且乳糖也能促進鈣質吸收，尤其國人普遍缺乏B2，也可以透過牛乳補充。」游承逸建議每日攝取1～2杯（240cc～480cc）牛乳滿足鈣質需求。

相對於保存不易的鮮乳，很多人習慣購買保久乳，不須冷藏、方便攜帶，保存期間也較長，光泉珍穀堅果牛乳、光泉黑芝麻牛乳、光泉高鈣無加糖牛乳等三種口味又稱「營養三寶」，珍穀堅果牛乳無加糖、無色素，添加14種天然穀物＋6種天然堅果種子，擁有獨特香氣，每瓶更有116mg鈣含量，游承逸說明：「堅果含有豐富的不飽和脂肪酸，以及礦物質的鎂、鉀、銅、硒及錳，還有維生素E跟膳食纖維，每天適量吃堅果可補充所需營養。」

▲▼光泉保久乳。（圖／記者湯興漢攝）

光泉黑芝麻牛乳精選優質黑芝麻，並以日式研磨帶出黑芝麻香氣，香醇濃郁的芝麻香，令人無法抗拒，無加糖、無色素，每瓶鈣含量146mg，讓人喝得更安心。游承逸補充：「黑芝麻是常見的養生食材，含有三大營養素的碳水化合物、脂肪及蛋白質，黑芝麻的脂肪大部分為對人體有益的不飽和脂肪酸，有利於人體健康，另外黑芝麻也含有維生素E及鈣質。」

如果想要補鈣，日常生活中有哪些選擇？「鈣質可以透過乳製品，例如：鮮奶、優酪乳及起司，還有小魚乾、帶骨的魚罐頭跟深綠色蔬菜、芝麻、豆腐跟豆干來補充，對於食量不大的長輩朋友，可以喝鈣質含量更高的高鈣牛乳來提升鈣質的補充效率。」游承逸補充。光泉高鈣無加糖牛乳另每瓶含有300mg鈣含量，且無加糖更符合現代人需求。  

▲▼光泉保久乳。（圖／記者湯興漢攝）

游承逸也針對保久乳的迷思做說明，「鮮乳跟保久乳兩者的來源一樣，營養成分都包括了蛋白質、脂肪、乳糖、礦物質及維生素，差別在於殺菌方式的不同，鮮乳是經高溫短時間或超高溫短時間殺菌方式，不是完全無菌，保存期限較短且需冷藏保存；保久乳經高壓滅菌或超高溫瞬間滅菌，且包裝採用無菌充填，不需要添加防腐劑就可以長時間常溫儲存。」光泉營養三寶不僅含有多樣營養素，保久乳方便保存，容易帶出門，現在就用光泉營養三寶，輕鬆照顧全家人的健康。

【光泉】黑芝麻牛乳(200mlx24入/箱)-momo購物網 (momoshop.com.tw)

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關鍵字：

光泉營養三寶保久乳鈣質

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