6月最受歡迎手機出爐！擔心新機會漲價　iPhone 13系列逆風熱賣

▲iPhone 13系列持續熱賣。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

據市調機構最新調查結果， 2022年6月全台實體通路手機的銷量僅賣出37.2萬台，較上月38萬台稍跌2%，買氣持續探底，進一步彙整本月手機品牌銷售佔比數據後表示，排名仍是蘋果以32.6%的佔比拿下第1名，三星以29.4%緊追在後，OPPO則是11.8%，而黑馬紅米（6.2%）在上月超越realme後，本月再強壓vivo（5.8%），整體銷量以紅米成長21%最多；打算趁此時購機的消費者，不妨考慮Top 5品牌銷售前三名機型做為參考。

▲2022 年度 6 月台灣手機銷售量佔比排名。可點圖放大。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信從品牌市占排名看6月各品牌前三名的熱銷機型，以蘋果而言，整體銷售量及銷售額因iPhone 14系列新機發表前影響，皆較上月減少1成左右，部分果粉多想先觀望一下是否值得入手，反而前三名單機名次皆較上月成長，其中iPhone 13（128GB）仍坐穩冠軍寶座，另兩款主流規格iPhone 13 Pro Max（256GB）及iPhone 13 Pro（128GB），則因新機恐全面調漲的傳聞，爆一波詢買氣使排名也都往前，分別占據第二、三名。

排名第二名的三星6月市佔29.4%，與上月28.7%相比，成長不到1個百分點，傑昇通信認為，相較於蘋果下滑的銷售量，本月持平的三星反而表現強勢，不僅Galaxy A53（8GB/256GB）及（8GB/128GB）雙雙進榜前三名，第二名則是前三名內最便宜的5G手機A22（4GB/64GB），目前通路售價免五千，考量台灣整體手機銷售市場依舊低迷，民眾換機意願更趨保守，以中階A系列手機拉高平均的三星，也算超前部屬。