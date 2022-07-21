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玩水上運動「iPhone 13掉進海底」　泡水5小時竟還能用

▲▼ iphone。（圖／翻攝自YouTube）

▲蘋果公司（Apple）標榜iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

蘋果公司（Apple）標榜iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級，可在最深6公尺的水中撐過30分鐘。國外一名男網友玩槳板運動（SUP）時不慎將iPhone 13弄丟掉進海中，不過這項「實測」結果令人驚訝，因為手機泡在海底5個多小時後撈起，還能開機繼續使用。

AppleInsider報導，這名網友當時人就在英國海邊，槳板運動（SUP）才玩了5分鐘，iPhone 13就沉到海底，在等待潮水退去後，利用iPad的尋找（Find My）功能，發現手機「活了過來」，位置就在英吉利海峽（English Channel），機身並無明顯受損。

▲▼ 網友撿起iPhone 13。（圖／翻攝自論壇）

▲網友的手機掉入海中後，最後順利找回來，還能開機使用。（圖／翻攝自論壇）

這起個案引發多名網友討論，但這並非iPhone手機在水中浸泡最久的一次。2021年8月，英國一名男子與女友到懷伊河（River Wye）滑獨木舟時，不小心把iPhone掉入河中，結果在2022年6月意外被另一人撿起歸還，且手機泡在水中10個月後，還能夠開機使用。

依據蘋果官網介紹，若iPhone或Lightning配件不小心弄濕，需拔掉所有連接線或配件，且在完全乾燥之前，勿再次接上。若想把iPhone弄乾，官方列出3點該做及3點不該做的事項。

若要將iPhone弄乾：

1.把iPhone放在通風乾燥區域，將Lightning連接器朝下並對著自己的手輕拍，甩掉多餘液體。
2.請在至少30分鐘後，試著使用Lightning連接線充電或連接Lightning 配件。
3.如果再次看到提示，代表Lightning連接埠內或Lightning連接線的針腳下方仍有液體。這時請把iPhone放在通風的乾燥區域，最長可能需要一天的時間。

以下是幾件不該做的事：

1.請勿使用外部熱源或壓縮空氣來將iPhone弄乾。
2.請勿將異物（例如棉花棒或紙巾）插入Lightning連接器。
3.請勿把iPhone放在米袋中，這可能會讓較小的米粒損壞iPhone。

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