　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

影／幫長輩設定iPhone 13「必備7神招」！　這項堪稱懶人神器

▲Tim哥和小10教你如何設定iPhone13。（影／3cTim哥生活日常授權提供）

實習記者李鎮宇／綜合報導

iPhone 13發行後深受使用者歡迎，不少人還將它當作「孝親機」。3C達人Tim哥與小10介紹了以下「7大基本功能」，幫助送禮者先設定好，好讓長輩們使用起來更方便。Tim哥更大推其中2項功能，分別是「放大鏡」和「原況文字 」，其中後者還能快速翻譯，堪稱懶人神器。

▲▼ 。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

▲調整文字大小讓畫面看起來更舒服。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

1.放大字體

設定→螢幕顯示與亮度→文字大小→調成適合自己的大小。

此外，下面的粗體文字也可以打開，這樣字體就變得很明顯了。

▲▼ 。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

▲把背景調深不會那麼傷眼睛。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

2.深色模式

設定→螢幕顯示與亮度→外觀，切換淺色或深色背景→選擇深色就不會那麼刺眼。

▲▼ 。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

▲戴口罩也能進行臉部解鎖。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

3.口罩解鎖

因應疫情而設計的解鎖模式。

Face ID與密碼內→輸入原先設置的密碼→在畫面的下方會看到口罩Face ID→開啟後掃描臉部（有戴口罩的）。

但是要提醒下，此功能只有iPhone 12以上才有。

▲▼ 。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

▲放大鏡功能是老花眼的好夥伴。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

4.放大鏡

設定→輔助使用→開啟縮放→藉由三指點擊螢幕（影片示範食指、中指和無名指）來觸發或關閉，也可以任意調整框框大小和位置。

▲▼ 。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

▲健康功能可以隨時留意健康狀況。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

5.健康APP

有別於前面的功能，這是個內建的軟體，裡面有非常多的項目，像是心臟、呼吸、健身、行動能力、正念和睡眠等等。當然這些數據資料都是能夠分享的，可以藉此功能關心家人的身體狀況。

▲▼ 。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

▲線上付款非常方便。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

6.Apple pay（錢包）

現在付款功能新增了口罩解鎖，開啟後便可加入信用卡帳號，透過線上付款或交易，來減少實體接觸帶來的風險。

▲▼ 。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

▲原況文字堪稱懶人神器。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

7.原況文字

在相機介面右上方有個原況按鍵→點擊後便會開啟→將手機對著要掃描的「文字」→按右下角的正方形圖案→選擇想要複製的文字→進行分享或傳送。

在分享完以上「7大基本功能」後，3C達人Tim哥表示，「有兩招蠻實用的」，分別為「放大鏡」和「原況文字」，其中後者還能夠複製外文，然後快速翻譯成中文，堪稱懶人神器。最後Tim哥還不忘吐槽Apple pay，「如果長輩是加入子女的信用卡，就可以孝親啦！」

本文由「3C達人Tim哥」授權提供轉載

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
快訊／台中又傳槍響！　25歲男中彈送醫
砂石車輾死13歲女關鍵曝！首次搭公車卻遇劫　父母悲慟自責
向佐視訊白肌妹畫面瘋傳！　她沒穿衣服大膽入鏡
帶男伴也沒用！「火辣雙十妹」遭抓揉E級雪乳　攝影師手法曝
余苑綺惡化「癌症佈全身」！　母潰堤哭：所有醫院束手無策
新竹12布偶貓、4英短抽籤認養！　現場超多人擠爆
快訊／文湖線又發生異常！　乘客被趕下車
LIVE／余天中風李亞萍爆淚認了　父女情深有洋蔥
全台最難訂牛肉麵明起停業！　遭檢舉違建將拆除

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

下半年最期待哪支新手機？過半數網友選它

影／幫長輩設定iPhone 13「必備7神招」！　這項堪稱懶人神器

iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體、圖像性能大提升

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

狂蹭iPhone 14 Pro Max　陸牌百事樂搶推「Phone X14 Pro Max」

LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

推特540萬用戶帳號訊息被盜　駭客出價89.7萬

買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

Apple Watch最新爆料！這版本採歷代首見設計

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

下半年最期待哪支新手機？過半數網友選它

影／幫長輩設定iPhone 13「必備7神招」！　這項堪稱懶人神器

iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體、圖像性能大提升

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

狂蹭iPhone 14 Pro Max　陸牌百事樂搶推「Phone X14 Pro Max」

LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

推特540萬用戶帳號訊息被盜　駭客出價89.7萬

買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

Apple Watch最新爆料！這版本採歷代首見設計

快訊／潭子爆頭槍殺才過1天　大里也開槍了！25歲男小腿中彈

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工衝進一看秒做2動作　下場GG了

李亞萍「在家滑倒撞到頭」延後看醫　憂余苑綺病情當場淚崩

好貴的韭菜！73歲嬤就愛這味連偷2次　1.4萬飛了還被判刑

16歲弟逃票被抓包　差點打贏警察！1分鐘「爆血格鬥片」瘋傳

聊天險出人命！內湖男遭甩巴掌　持水果刀狂刺2女友人下場曝

林志穎傳動「顏面骨手術」！　經紀人回應了

《殭屍先生》錢小豪暴瘦認不出來！　雙頰凹陷冒青筋…親回原因

砂石車輾死13歲獨生女關鍵曝！首次搭公車卻遇劫　父母悲慟自責

無法連網追劇！火爆哥上全國電子砸家電打店員　家屬刷11萬善後

3C家電熱門新聞

買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

陸牌百事樂 搶先推出「Phone X14 Pro Max」

iPhone 14規格再曝光！全系列搭載6GB記憶體

下半年最期待哪支新手機？過半數網友選它

LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

Sony指定機種買就送BRAVIA CORE

免除蘋果30％抽成！Netflix訂戶將可「App連官網」註冊付款

幫長輩設定iPhone 13　必備7大招

Apple Watch最新爆料！「Pro」型號有全新外觀

TCL 75吋 4K QLED電視6萬元有找

亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone 14 Pro Max鏡頭模組曝！　史上最「激凸」

一代神機最後更新！iOS 15.6正式版出爐　更新四大Bug

更多熱門

相關新聞

YT影片「1動作」秒跳詭異動畫！網嚇壞：超毛

YT影片「1動作」秒跳詭異動畫！網嚇壞：超毛

YouTube影片五花八門，繼鎖定孩童的「暗黑傳送門」，就有網友發現，只要操作1個步驟，YouTube上所有影片都會自動連結到一個詭異動畫。不少網友嘗試後都驚呆，直呼「超噁超毛。」

長輩打疫苗「拿500元+2劑快篩」只到7月底！

長輩打疫苗「拿500元+2劑快篩」只到7月底！

YouTube宣布：將移除墮胎相關的誤導影片

YouTube宣布：將移除墮胎相關的誤導影片

iPhone 14 Pro Max鏡頭模組曝！　史上最「激凸」

iPhone 14 Pro Max鏡頭模組曝！　史上最「激凸」

奧客影曝！「資料無法轉」告詐欺　通訊行老闆怒嗆：是服務

奧客影曝！「資料無法轉」告詐欺　通訊行老闆怒嗆：是服務

關鍵字：

iPhone 13手機長輩功能3C Tim哥youtube

讀者迴響

熱門新聞

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

《全明星4》剛播第1集…她就被酸「不負眾望超爛」！

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

快訊／7-11開出3張千萬發票

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

八點檔女星回收泡湯男！揪國標舞老師同居ING

余天才中風…余苑綺抗癌8年「癌細胞再擴散」！

滷味攤老闆有10年女友　跟兇嫌舊愛關係曝

許基宏遭象巴丟包國道　悍將隊巴暖心救援

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面