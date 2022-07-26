影／幫長輩設定iPhone 13「必備7神招」！　這項堪稱懶人神器

▲Tim哥和小10教你如何設定iPhone13。（影／3cTim哥生活日常授權提供）

實習記者李鎮宇／綜合報導

iPhone 13發行後深受使用者歡迎，不少人還將它當作「孝親機」。3C達人Tim哥與小10介紹了以下「7大基本功能」，幫助送禮者先設定好，好讓長輩們使用起來更方便。Tim哥更大推其中2項功能，分別是「放大鏡」和「原況文字 」，其中後者還能快速翻譯，堪稱懶人神器。

▲調整文字大小讓畫面看起來更舒服。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

1.放大字體

設定→螢幕顯示與亮度→文字大小→調成適合自己的大小。

此外，下面的粗體文字也可以打開，這樣字體就變得很明顯了。

▲把背景調深不會那麼傷眼睛。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

2.深色模式

設定→螢幕顯示與亮度→外觀，切換淺色或深色背景→選擇深色就不會那麼刺眼。

▲戴口罩也能進行臉部解鎖。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

3.口罩解鎖

因應疫情而設計的解鎖模式。

Face ID與密碼內→輸入原先設置的密碼→在畫面的下方會看到口罩Face ID→開啟後掃描臉部（有戴口罩的）。

但是要提醒下，此功能只有iPhone 12以上才有。

▲放大鏡功能是老花眼的好夥伴。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

4.放大鏡

設定→輔助使用→開啟縮放→藉由三指點擊螢幕（影片示範食指、中指和無名指）來觸發或關閉，也可以任意調整框框大小和位置。

▲健康功能可以隨時留意健康狀況。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

5.健康APP



有別於前面的功能，這是個內建的軟體，裡面有非常多的項目，像是心臟、呼吸、健身、行動能力、正念和睡眠等等。當然這些數據資料都是能夠分享的，可以藉此功能關心家人的身體狀況。

▲線上付款非常方便。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

6.Apple pay（錢包）

現在付款功能新增了口罩解鎖，開啟後便可加入信用卡帳號，透過線上付款或交易，來減少實體接觸帶來的風險。

▲原況文字堪稱懶人神器。（圖／翻攝自3C Tim哥影片）

7.原況文字

在相機介面右上方有個原況按鍵→點擊後便會開啟→將手機對著要掃描的「文字」→按右下角的正方形圖案→選擇想要複製的文字→進行分享或傳送。

在分享完以上「7大基本功能」後，3C達人Tim哥表示，「有兩招蠻實用的」，分別為「放大鏡」和「原況文字」，其中後者還能夠複製外文，然後快速翻譯成中文，堪稱懶人神器。最後Tim哥還不忘吐槽Apple pay，「如果長輩是加入子女的信用卡，就可以孝親啦！」

本文由「3C達人Tim哥」授權提供轉載