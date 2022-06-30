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3C通路暑期特價出爐　iPhone 13 Pro Max直降4千元

▲iPhone 13 Pro Max直降4010元。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 13 Pro Max直降4010元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

暑假即將到來，也是許多學生步入職場的時機，傑昇通信盤點十款熱門機型，即日起至7/3至傑昇通信門市，購買iPhone 13（128GB）、vivo V21、realme GT大師版及OPPO Reno7 Pro等指定機種，最高享56折回饋。而iPhone 13 Pro Max也直降4,010元。

暑假到了，在校生終於等到放假，高中畢業生無論是用手機玩遊戲、追劇，又或者是有點預算但又不想入手貴鬆鬆旗艦機的職場新鮮人，每個人換機需求大不同，傑昇通信盤點十大熱門機型，其中不乏顏值高、性能強、又便宜的手機。

傑昇通信表示，iPhone 13 Pro Max身為蘋果陣營旗艦機，擁有120Hz的螢幕更新率，能支援各類熱門手遊，規格容量256GB的暑假最高折抵4,010元，而原價25,900元的iPhone 13 128G，更直降3,410元。

蘋果最便宜的5G手機iPhone SE 3代，採用新一代照片智慧型HDR技術，系統偵測到臉部的同時，會自動進行補光修正，並微調背景中的亮部與暗部細節，只要12,990元，如果對拍照有要求的話，主鏡頭採用Sony IMX766感光元件，拍照表現值得肯定的OPPO Reno7 Pro，特價15,890元。

▲暑期特價機款。（圖／傑昇通信提供）

▲暑期特價機款。可點圖放大。（圖／傑昇通信提供）

如果預算不足，又想擁有旗艦級體驗，可考慮萬元內的三星Galaxy A52s（6GB/128GB）及A53（8GB/128GB），搭载高通S778G處理器的realme GT大師版，支援HDR10+、100% DCI-P3廣色域，帶來更高品質的螢幕效果，追劇顯示畫面夠细腻，活動期間規格容量8GB/128GB下殺57折。

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