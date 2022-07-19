iPhone 13太熱門！全球Q2手機出貨量大跌9%　蘋果市佔卻攀升

▲iPhone 13為全球最暢銷的智慧手機。（圖／取自PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

由於疫情關係，衝擊供應鏈的生產，全球智慧型手機的銷售量持續下滑，根據Canalys最新數據指出，2022 年第 2 季，手機出貨量同比下降 9 %，而其中三星以 21% 的市場戰比位居榜首，蘋果則以 17% 位居第二。

Canalys 分析指出，手機出貨量下滑主要因為經濟逆風和地區不確定性之後，需求開始減弱。Canalys 分析師 Runar Bjorhovde 表示，手機市場的前景變得更加謹慎，供應商被迫在第二季重新審視策略。他表示，經濟逆風、需求低迷和庫存堆積導致廠商需要重新評估 2022 年投資組合戰略。其中，「供過於求的中階產品」是供應商專注於調整的部分，因為預算有限的消費者會直接購買低階入門機。

▲全球手機出貨量跌9%。（圖／Canalys）

報告中也提到，三星以 21% 的市場佔比位居榜首，因為加強入門機種 A 系列的供應。由於 iPhone 13 的需求量仍然很大，蘋果以 17% 的份額位居第二，相比去年同期的 14% 增加。小米、OPPO 和 vivo在中國繼續掙扎，分別以兩位數的速度下滑，佔據 14%、10% 和 9% 的市場戰比。

分析師 Toby Zhu 認為，需求下降引起整個供應鏈的極大擔憂，雖然零件供應和成本壓力正在緩解，但物流和生產方面仍存在部分問題，例如一些新興市場的進口法律和海關程序延遲發貨。

▲各廠牌市佔率變動。（圖／Canalys）