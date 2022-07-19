　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 13太熱門！全球Q2手機出貨量大跌9%　蘋果市佔卻攀升

▲iPhone 13為全球最暢銷的智慧手機。（圖／取自PhoneArena）

▲iPhone 13為全球最暢銷的智慧手機。（圖／取自PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

由於疫情關係，衝擊供應鏈的生產，全球智慧型手機的銷售量持續下滑，根據Canalys最新數據指出，2022 年第 2 季，手機出貨量同比下降 9 %，而其中三星以 21% 的市場戰比位居榜首，蘋果則以 17% 位居第二。

Canalys 分析指出，手機出貨量下滑主要因為經濟逆風和地區不確定性之後，需求開始減弱。Canalys 分析師 Runar Bjorhovde 表示，手機市場的前景變得更加謹慎，供應商被迫在第二季重新審視策略。他表示，經濟逆風、需求低迷和庫存堆積導致廠商需要重新評估 2022 年投資組合戰略。其中，「供過於求的中階產品」是供應商專注於調整的部分，因為預算有限的消費者會直接購買低階入門機。

▲全球手機出貨量跌9%。（圖／Canalys）

▲全球手機出貨量跌9%。（圖／Canalys）

報告中也提到，三星以 21% 的市場佔比位居榜首，因為加強入門機種 A 系列的供應。由於 iPhone 13 的需求量仍然很大，蘋果以 17% 的份額位居第二，相比去年同期的 14% 增加。小米、OPPO 和 vivo在中國繼續掙扎，分別以兩位數的速度下滑，佔據 14%、10% 和 9% 的市場戰比。

分析師 Toby Zhu 認為，需求下降引起整個供應鏈的極大擔憂，雖然零件供應和成本壓力正在緩解，但物流和生產方面仍存在部分問題，例如一些新興市場的進口法律和海關程序延遲發貨。

▲全球手機出貨量跌9%。（圖／Canalys）

▲各廠牌市佔率變動。（圖／Canalys）

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
一家人花蓮溪玩漂漂河　女泳圈繩索斷裂！卡消波塊慘亡
獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前當證人「僅說6字」逃死
LIVE／柯文哲任內最後一屆！「雙城論壇」登場
5G上網「最快手機」出爐！　iPhone排第二
3年前被陳時中感動哭　美女醫現吐6字！網：原來2019就跑了
房東不租！海產店被迫關店　熟客2千萬「買透天」：繼續開
人妻喜獲雙胞胎「孩子血型與父不合」！　他秘密藏40年
白皙正妹露半球逛街！　路邊大媽教訓「妳想被印度人性侵嗎」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 13太熱門！全球Q2手機出貨量大跌9%　蘋果市佔卻攀升

5G上網哪支手機最快？三星旗艦機蟬聯冠軍

不只是合作夥伴？分析師：微軟有可能收購Netflix

iPhone救人再添一樁　能幫士兵「擋子彈」

Netflix新政策救虧損　這些國家用戶「共享帳號」將額外付費

讓電動車更省電！Google地圖更新　量身訂做行駛路線

最快下周到貨　蘋果官網正式開賣M2 MacBook Pro

免費下載陷阱！　蘋果App Store出現84款「騙錢App」

iPhone 14系列要來了！　富士康iDPBG祭4.5萬獎金搶人

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

iPhone 13太熱門！全球Q2手機出貨量大跌9%　蘋果市佔卻攀升

5G上網哪支手機最快？三星旗艦機蟬聯冠軍

不只是合作夥伴？分析師：微軟有可能收購Netflix

iPhone救人再添一樁　能幫士兵「擋子彈」

Netflix新政策救虧損　這些國家用戶「共享帳號」將額外付費

讓電動車更省電！Google地圖更新　量身訂做行駛路線

最快下周到貨　蘋果官網正式開賣M2 MacBook Pro

免費下載陷阱！　蘋果App Store出現84款「騙錢App」

iPhone 14系列要來了！　富士康iDPBG祭4.5萬獎金搶人

英國政界動盪、談判官員全下台　「半導體業最重要IPO案」被迫暫停

屏東獨居婦騎車外出閒逛迷途　潮州警巡邏車送返家

不用飛日本了！京都最夯咖啡「%Arabica」台北店開幕時間曝光

宸熙建設、彥韋營造把愛傳出去　溫暖到新莊

快訊／地牛翻身「花蓮富里4.5地震」　最大震度4級

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

李妍瑾公開徵AV男優！她親手幫量尺寸　必備「羅志祥絕技」3關卡曝

快訊／雙城論壇「不是不能辦」　陳時中曝舉辦條件

綠能中心引爆南投「內戰」！　縣長、竹山鎮長公開信互批

死亡率近100%！台中21週巴掌仙子　「370克如鋁罐」世界級紀錄

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

3C家電熱門新聞

Netflix新政策救虧損　這些國家用戶「共享帳號」將額外付費

5G上網哪支手機最快？三星旗艦機蟬聯冠軍

免費下載陷阱！　蘋果App Store出現84款「騙錢App」

不只是合作夥伴？分析師：微軟有可能收購Netflix

台灣蘋果「Back To School」方案提前曝　官方可能送這禮物

iPhone救人再添一樁　能幫士兵「擋子彈」

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

iPhone 14要來了！　富士康iDPBG祭4.5萬獎金搶人

帳單暴漲！Google Play又現8款惡意App　偷訂閱高額付費項目

最快下周到貨　蘋果官網正式開賣M2 MacBook Pro

讓電動車更省電！Google地圖更新　量身訂做行駛路線

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

果粉再等等！　郭明錤：iPhone 15鏡頭超強大、這點完勝iPhone 14

更多熱門

相關新聞

3C通路暑期特價出爐　iPhone 13 Pro Max直降4千元

3C通路暑期特價出爐　iPhone 13 Pro Max直降4千元

暑假即將到來，也是許多學生步入職場的時機，傑昇通信盤點十款熱門機型，即日起至7/3至傑昇通信門市，購買iPhone 13（128GB）、vivo V21、realme GT大師版及OPPO Reno7 Pro等指定機種，最高享56折回饋。而iPhone 13 Pro Max也直降4,010元。

霸氣公司9億犒賞員工！　每人送一支iPhone 13

霸氣公司9億犒賞員工！　每人送一支iPhone 13

3C通路年中促銷　iPhone 13現省近3000元

3C通路年中促銷　iPhone 13現省近3000元

通路祭防疫優惠　iPhone 13現省7200元

通路祭防疫優惠　iPhone 13現省7200元

iPhone 13哪款最保值？果粉答案超一致

iPhone 13哪款最保值？果粉答案超一致

關鍵字：

iPhone 13

讀者迴響

熱門新聞

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面