快訊／3天2起！台中槍擊案頻傳　中市府將啟動肅槍專案

▲中市府啟動肅槍專案。（圖／中市府提供，下同）



記者杜冠霖／綜合報導

台中潭子區日前凌晨傳槍響，一家滷味攤的曾姓業者中彈死亡，26日凌晨大里區中興路二段一家洗車場，又有民眾遭人槍擊，對此，台中市府表示，即日起自辦「肅槍專案行動」，除積極查緝非法槍械外，並視各轄區治安狀況，針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨、路檢相關勤務。

台中潭子滷味攤老闆死亡槍擊案，36歲曾姓老闆遭連開3槍，頭部中彈送醫搶救後仍在25日凌晨宣告不治，事隔才一天，大里中興路二段一處洗車場26日凌晨也傳槍響。據了解，兩派人馬疑似因為股東口角糾紛爆發激烈衝突，現場卻突然傳出槍響，一名25歲男子腿部中彈，警方到場後，男子還在地上痛苦爬行，隨後被送往醫院救治。

對此，台中市府表示，為加強維護本市治安狀況，持續針對槍械、黑道幫派及各種暴力犯罪進行掃蕩，台中市26日起自辦「肅槍專案行動」，除積極查緝非法槍械外，並視各轄區治安狀況，針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨(路)檢相關勤務，強力預防及打擊不法、遏止各類犯罪發生，維護城市安全。

中市府表示，為宣示維護治安決心，台中市政府警察局長蔡蒼柏於26晚親自帶隊督導視察本市第六分局擴大臨檢作為。

鑒於近日發生二起槍擊案件，台中市警察局表示，該二起案件，初步調查為感情因素及股東糾紛所引發，均屬偶發事件，並非黑道幫派尋仇案件，且均已掌握涉案對象，報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝犯嫌中。

中市府表示，近年台中市發生之暴力或槍擊案件，均全數在最短時間內偵破，蔡蒼柏表示，這二起槍擊案件，台中市警局有決心與能力，在最短時間將緝獲凶嫌，保障市民的安全。

對於槍擊事件頻傳，台中市警局指出，透過「偵防並重」、「科技建警」及「警民合作」等多項措施，強力執行各項打擊犯罪策略，在全般刑案、暴力犯罪及竊盜犯罪等案件發生數，均呈現逐年下降且破獲率逐年上升趨勢，客觀數據顯示，整體治安狀況平穩；尤其111年上半年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」、「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為「最低」，顯見防制努力成果奏效。

台中市警局表示，治安在本局與市府團隊合作努力之下，整體治安已呈現良好平穩趨勢，也逐漸獲得各界肯定，「我們將持續以提升民眾滿意度為目標，以關懷、服務為起點，貼近民眾，強化服務，結合各單位資源，策定執行有效治安策略，運用科技偵查犯罪，打造臺中市為全國最宜居城市。」