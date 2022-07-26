3天2槍案綠營要盧秀燕下台　他嗆：林佳龍執政時才恐怖

▲葉元之指出，林佳龍執政時期的台中，治安比較可怕。（圖／葉元之提供）

記者崔至雲／新北報導

台中市潭子、大里接連在24日、26日發生槍擊案，釀一死一傷，引發民代砲轟，民進黨立委更直批台中市長盧秀燕「治安不能只憑一張嘴」，要求盧秀燕下台。對此，新北市議員葉元之指出，隨便google一下，就可以發現林佳龍執政時的台中，治安才是真正恐怖，重大槍擊案及鬥毆案不斷發生，林佳龍根本是綠營議員認證的爛市長，但林佳龍即將跑來選新北市長，「新北市民要睜大眼睛啊」。

葉元之說，台中發生槍擊案，民進黨台中市議員抨擊盧秀燕只會出一張嘴拚治安，市民只能自求多福。但其實，綠營台中市議員開槍，被打臉的是林佳龍，因為隨便google一下，就可以發現林佳龍執政時的台中，治安才是真正恐怖，重大槍擊案及鬥毆案不斷發生。

葉元之說，2016年林佳龍解釋，台中是南來北往的門戶，很多消費行為在台中進行，尤其是特種行業，是台中經濟很重要的一部份，不能因為一些偶發的街頭衝突，解釋成治安失控。

葉元之提到，而目前盧秀燕主政的台中市，在警方強勢執法下，近年暴力犯罪案件逐年下降，今年上半年共發生20件，目前全數破獲，治安明顯比林佳龍主政時好很多，市民也都有感。

葉元之表示，台中治安已變好，如果綠營台中市議員都認為市民得自求多福了，那林佳龍時期的台中市民，不就天天活在驚恐之中了，所以林佳龍等於是被綠營台中市議員變相認證的爛市長，難怪大輸盧秀燕21萬票，不敢再回台中。

葉元之更說，「現在綠營自己人認證的爛市長跑來選新北市長，新北市民要睜大眼睛啊！」