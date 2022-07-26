滷味攤老闆相驗結果曝！「頭部留深刻槍孔」　疑遭槍抵頭擊殺

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中潭子一名經營滷味攤的曾男(36歲)24日晚間遭林姓槍手連轟3槍、「行刑式爆頭」，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍於25日凌晨2點宣告不治。今(26日)檢警於殯儀館相驗曾男遺體，而稍早初步相驗結果出爐，曾男頭部有彈孔以及槍孔痕跡，疑似是遭到槍大力抵著頭後開槍擊殺。

▲台中滷味攤老闆遭開槍爆頭慘死。（圖／記者許權毅攝）

警方調查，曾男在潭子經營滷味攤已有5年，平時生活相當單純，24日晚間9時45分許，曾男照常營業，但林姓槍手卻突然開著BMW現身，下車後隨即朝著曾男頭部連開2槍，見曾倒地不起後，還走進再補1槍，隨後才驅車離開現場。

▲台中潭子滷味攤老闆曾男遭槍殺，檢警相驗遺體。（圖／記者游瓊華攝）

由於曾男頭部中彈，傷勢相當嚴重，當下即失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，仍於翌日凌晨2時許宣告傷重不治。對此，白髮人送黑髮人的曾母相當不能接受，甚至在趕赴殯儀館時，還當著兒子遺體的面哭喊，「他(曾男)還有脈搏，為何你們不救他？」

▲檢警今赴殯儀館相驗曾男遺體，初步相驗結果出爐，曾男頭部有槍孔及彈，疑似是遭槍枝抵頭後擊殺。（圖／記者游瓊華攝）

今(26日)檢警於殯儀館相驗曾男遺體，由於曾母情緒悲痛，現場僅有舅舅到場。稍早，初步相驗結果出爐，曾男頭部除了有彈孔以外，還有槍孔痕跡，疑似槍手開槍前先大力抵住曾男頭部，隨後才開槍擊殺，不過詳細的情形仍待檢方進一步調查釐清。