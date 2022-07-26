林佳龍第一時間致電余天慰問　天哥盼早日康復幫他輔選

記者林銘翰／新北報導

資深藝人、民進黨立委余天26日驚傳中風住院，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，余天是天王級的大哥，為人非常豪爽，自己在第一時間就打電後慰問，沒想到余天還反過來為他加油，「甚至說他要趕快好起來，可以來幫我輔選」，但是他希望余天還是要以身體為重。

▲民進黨立委余天。（圖／記者李毓康攝）



74歲資深藝人余天驚傳中風住院，兒子余祥銓上午向《ETtoday東森新媒體》證實，余天今天在家中風發作，當時右手、右腳感覺麻痺，在他的協助下緊急送醫，目前還在醫院觀察當中。

林佳龍下午在民進黨立委蘇巧慧、賴品妤等人的陪同下，前往新北市三重與民進黨新北市議員參選人拍攝定裝照，他在會前受訪時表示，「天哥」真的是天王級的大哥，為人非常豪爽，「就像我自己的大哥一樣」。

林佳龍說明，他在第一時間得知，余天有些身體不適，「我就打電話問候，他也說明身體不適的情形」，還好余天本身身體的體質，還有第一時間的處置得宜，所以目前沒有大礙。

林佳龍也透露，自己在打電話慰問余天的時候，對方還特別反過來為他加油，「甚至說他要趕快好起來，可以來幫我輔選」，但是他希望余天要先把身體休養好，「我們需要你，你的盛情我們都感受到」。

林佳龍強調，在過去新北市的所有選舉當中，余天就是民進黨最大的「輔選天團」團長，但是還是要以身體為重，希望余天可以先好好休養，最後可以將他推薦給新北市民。