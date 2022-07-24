跟團遊望龍埤離奇失蹤！婦驚魂20小時獲救　親友曝：一直說看到小孩

▲王姓婦人（箭頭所指）在宜蘭員山鄉望龍埤風景區附近山區，不慎迷路失聯20小時終獲救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新北市74歲王姓婦人，23日跟團一行3台遊覽車（約110人），到宜蘭員山鄉望龍埤風景區旅遊，她10時30許下車上洗手間後，不慎迷路竟不知去向，宜縣消防局獲報後出動員山義消人員及空拍機支援擴大搜索，後經她家屬在23日下午告知「母親，有來電向其求救並表示所在位置周圍都是樹木，掛斷電話後就連絡不上」，24日清晨6時30分，婦人在風景區山區竹林被找到，幸意識清楚無外傷，歷經20小時驚魂幸運獲救。

王婦親友23晚PO文指出，乾媽（王婦）到宜蘭望龍埤玩，但失蹤了，這段期間也打過幾次電話，「她有幾次有接，但我覺得她應該真的是失智了」、「她沒辦法很明確的講清楚自己在哪裡，然後應該也是脫水出現幻覺，一直說看到小男孩小女孩」、「她老人家在電話那端一直哭說想回家，可是連自己所在位置都說不明白，我想打視訊給她，她也都不會或者忘記怎麼把電話接起來。」

20日下午3時55分，宜縣消防局接獲新北市74歲王姓婦人家屬報案說，母親參加社區旅遊，遊覽車從新北市樹林區駛抵宜蘭縣望龍埤，有3輛遊覽車共110人，上午10點半下車後，母親便不知去向，同行團員幫忙搜尋無所獲。

消防局派遣員山、礁溪分隊搜救，並出動空拍機協尋，搜救過程中，家屬透過手機聯絡上母親，母親告知所在位置周圍都是樹木，隨即掛上電話，搜救人員調閱監視畫面發現，王婦是23日上午10時4分許，從望龍埤附近土地公廟旁山路上山後就沒有下山。

搜救人員在24日6時30分許，終在望龍埤附近山路竹林裡尋獲王姓婦人，她獲救後的第一句話：「看到你們真的好高興好高興」，她意識清楚無明顯外傷，搜救人員提供飲水並護送下山，上午7時30分許平安抵達員山鄉湖山國小旁土地公廟，當事人不願就醫，後續交給警方及家屬處理。