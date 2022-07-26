恐怖罕病「眼鼻流血」全身瘀青　每3人就有1死！病毒攻進歐洲這2國

▲西班牙及英國接連通報「克里米亞─剛果出血熱」（CCHF）病例。圖為英國街景。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

西班牙及英國接連通報罕見的「克里米亞─剛果出血熱」（CCHF）病例，根據世界衛生組織（WHO）資訊，症狀包括關節疼痛、黃疸、胃痛、頭痛、嘔吐及眼睛出血，隨著病況發展，也可能惡化為嚴重流鼻血、大範圍且嚴重的瘀傷，患者死亡率約為30%，且可能在發病2周內不治。

《鏡報》及《獨立報》報導，西班牙一名中年男性出現高燒及眼睛出血症狀後，住進卡斯提亞─萊昂（Castile and León）的醫院，之後被救護直升機送往他處接受治療。

英國衛生安全局（UKHSA）也證實，一名女子今年3月染疫，但首席醫療顧問霍普金斯（Dr Susan Hopkins）堅稱，這種疾病「不容易人際傳播，且對公眾構成的整體風險非常低。」她指出，英國衛生安全局及英國國民保健署（NHS）已針對輸入性傳染病建立完善健全的感染控制程序，相關規定都將被嚴格遵守。

「克里米亞─剛果出血熱」於1944年首次現蹤克里米亞，10多年後才在剛果分離出病原體，病毒通常出現在巴爾幹半島、北非、亞洲及俄羅斯，歐洲病例極少，先前僅在西班牙及土耳其出現少量個案。此前，英國本土蜱蟲從未檢驗出病毒，該國至今僅有3例。

▲「克里米亞─剛果出血熱」（CCHF）是以蜱蟲為宿主及媒介的人畜共通傳染病。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，「克里米亞─剛果出血熱」是以蜱蟲為宿主及媒介的人畜共通傳染病，人們可能因為接觸染病蜱蟲或動物血液而感染，或者藉由患者血液及體液傳播給另一人。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）表示「預防、早期診斷及隔離護理，是避免病毒傳播的唯一手段」，研究具感染性的病毒粒子，也需要最高級別的生物防護實驗室。

人們對於「克里米亞─剛果出血熱」的康復狀況所知甚少，但普遍認為將會非常緩慢，此疾病目前沒有疫苗或專門藥物，僅能透過支持療法讓患者撐過去，因此專家們非常努力遏止其傳播。

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