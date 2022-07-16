　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

坦尚尼亞驚爆怪病「流鼻血後倒地」至少3死　WHO急調查

▲▼坦尚尼亞首都多多馬（Dodoma）的市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦尚尼亞首都多多馬（Dodoma）的市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

東非國家坦尚尼亞（Tanzania）出現神秘疾病，東南部林迪區（Lindi）的梅肯耶巴村（Mbekenyera）已經通報13例，其中3人死亡，主要症狀為鼻腔出血，甚至在大量出血後倒地不起，其他症狀還有發燒、頭痛、疲倦等等。該國衛生部正與世界衛生組織（WHO）專家小組密切合作，試圖釐清狀況。

坦尚尼亞首席醫療官西查維（Dr. Aifelo Sichalwe）於13日表示，梅肯耶巴健康中心5日記錄第一起病例，接下來3天內就收治了第2例。儘管已有3名患者不治，但也有2名患者隔離後康復返家，而目前仍有5名患者正在隔離中。

西查維指出，這些症狀類似伊波拉或馬堡病毒，但實驗室初步結果已經排除上述2種疾病，而患者接受新冠篩檢後，結果也皆呈陰性。

西查維呼籲大眾「保持冷靜」，衛生部已經派遣專家小組，前往林迪地區調查，並且採取防疫措施，例如接觸者追蹤、隔離出現類似症狀者。他說，與確診或疑似病例接觸過的人，正在接受21天健康監測，也建議出現疑似症狀者，立刻尋求醫療協助。

▲▼ 世界衛生組織（WHO）非洲辦公室主任莫蒂（Dr. Matshidiso Moeti）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO非洲辦公室主任莫蒂（Dr. Matshidiso Moeti）。（圖／達志影像／美聯社）

WHO非洲區緊急應對小組負責人布拉卡（Fiona Braka）證實，WHO團隊正與坦尚尼亞衛生部密切合作，監測情勢、對樣本進行基因測序，以排除其他疾病，但目前沒有更新的資訊。

WHO於14日警告，非洲面臨的人畜共通疾病風險越來越大，根據非洲地區分析報告，與2001-2011年相比，2012-2022年間發生的人畜共通疾病增加63%。過去20年，該地區記錄1843起公衛事件，其中30%為人畜共通疾病，若逐年審視，2019、2020年更出現高峰，人畜共通疾病占比高達50%。

WHO非洲辦公室主任莫蒂（Dr. Matshidiso Moeti）於14日表示，源自動物的疾病傳染給人類，此情況已經發生數個世紀，「但大規模感染及死亡風險在非洲相對有限，糟糕的交通基礎建設成為一個自然屏障。然而，隨著非洲交通改善，人畜共通病原體散播到大型都市中心的威脅增加了」，應該立即採取行動，遏止疾病廣泛傳播。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
快訊／遭爆母親指控不孝！　賈永婕回應了
護理師收「防疫獎金」曬帳戶圖　金額曝眾傻：有夠慘
丈夫冷血槍殺4人！　李鴻淵妻無奈搖頭照常上班
「你知道賴敏男沒死嗎？」　李鴻淵低頭不語！囂張氣勢全沒了
李鴻淵鄰里風評超好！　摯友曝「8年心結」：曾說想殺死他們
高雄知名機場咖啡被燒光！　業者心痛損失百萬：才剛整修
市價超過1億！留美碩士回台狂種413株大麻　打破東台灣紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓媒發「台灣配國旗」　1張圖氣炸陸網：放肆到微博！被罵爆下架

坦尚尼亞驚爆怪病「流鼻血後倒地」至少3死　WHO急調查

BA.5免疫逃脫強！　研究：曾染BA.1或BA.2防護力「近8成」

黑鷹直升機墜毀！　墨西哥海軍證實：造成14死1傷

拜登政府5度軍售　提供台灣32.2億軍備技術支援

三寶逆向害騎士摔車　9歲兒遭公車輾過爆頭慘死！駭人畫面曝光

Fed激進升息警報解除　美股勁揚658點、台積電ADR漲2.29%

高溫恐創紀錄　英國氣象局宣布「全國緊急狀態」

拜登從以色列「直飛」沙烏地阿拉伯　美國總統第一人

學校廚房驚見女屍！恐怖男悶死老婆　6子女面前「丟大鍋煮熟」

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

韓媒發「台灣配國旗」　1張圖氣炸陸網：放肆到微博！被罵爆下架

坦尚尼亞驚爆怪病「流鼻血後倒地」至少3死　WHO急調查

BA.5免疫逃脫強！　研究：曾染BA.1或BA.2防護力「近8成」

黑鷹直升機墜毀！　墨西哥海軍證實：造成14死1傷

拜登政府5度軍售　提供台灣32.2億軍備技術支援

三寶逆向害騎士摔車　9歲兒遭公車輾過爆頭慘死！駭人畫面曝光

Fed激進升息警報解除　美股勁揚658點、台積電ADR漲2.29%

高溫恐創紀錄　英國氣象局宣布「全國緊急狀態」

拜登從以色列「直飛」沙烏地阿拉伯　美國總統第一人

學校廚房驚見女屍！恐怖男悶死老婆　6子女面前「丟大鍋煮熟」

快訊／北市府確定7／19舉辦「雙城論壇」　柯文哲視訊出席

大台北、台東防37度↑極端高溫　這三區仍有降雨

Kolas請辭總統府發言人！回鄉參選　「不下班等天亮」為花蓮發聲

快訊／台南市安南區透天厝傳火警　冒雨全力搶救無人傷亡

賈永婕4點駁斥不孝論！跨海訴訟「舅侵占失智母財產」：數百萬仍流向不明

最美發言人半夜跪地膝蓋動不了！　痛到飆淚急打119：是產後後遺症

韓媒發「台灣配國旗」　1張圖氣炸陸網：放肆到微博！被罵爆下架

坦尚尼亞驚爆怪病「流鼻血後倒地」至少3死　WHO急調查

換妻俱樂部6大荒淫玩法揭密！「全部脫光隨便抓」　名人富二代也在玩

BA.5免疫逃脫強！　研究：曾染BA.1或BA.2防護力「近8成」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

Fed激進升息警報解除　美股勁揚658點

拜登政府5度軍售　提供台灣32.2億軍備技術支援

三寶逆向害騎士摔車　9歲兒遭公車輾斃

恐怖男悶死老婆　6子女面前丟大鍋煮熟

墨西哥海軍：黑鷹直升機墜毀釀14死

高溫恐創紀錄　英氣象局宣布全國緊急狀態

山上徹也母信教「花1億」他痛揭30年捐款史

美總統第一人　拜登以國直飛沙國

校園裸女「喝醉躺路邊」噴血！疑遭性侵慘死

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

山上徹也悲慘童年曝！從小目睹「媽媽遭家暴」

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

BA.5侵美2個月成主流毒株　每1確診恐有7例黑數

學生都曠課！教授怒退90萬薪水給校方

更多熱門

相關新聞

媽媽正在餵奶　男嬰突然被野猴搶走慘死

媽媽正在餵奶　男嬰突然被野猴搶走慘死

坦尚尼亞近來發生一起離奇案件，一名母親在正餵奶時，一隻猴子突然闖入家中搶走懷中1個月大男嬰，嚇得她立即發出尖叫，村民後來雖然抓到猴子，然而男嬰因為頭部與頸部受傷送醫被宣告身亡。

3孩童吃海龜肉亡！22人也中招送醫治療

3孩童吃海龜肉亡！22人也中招送醫治療

小王是好兄弟　男討6萬元頂讓妻子

小王是好兄弟　男討6萬元頂讓妻子

找走失牛隻遇上獅子！3童被活活咬死

找走失牛隻遇上獅子！3童被活活咬死

坦尚尼亞爆不明疾病　10多人吐血亡

坦尚尼亞爆不明疾病　10多人吐血亡

關鍵字：

坦尚尼亞人畜共通疾病

讀者迴響

熱門新聞

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

李鴻淵槍殺4人　靠妻養家「女兒還在念大學」

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面