坦尚尼亞驚爆怪病「流鼻血後倒地」至少3死　WHO急調查

▲坦尚尼亞首都多多馬（Dodoma）的市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

東非國家坦尚尼亞（Tanzania）出現神秘疾病，東南部林迪區（Lindi）的梅肯耶巴村（Mbekenyera）已經通報13例，其中3人死亡，主要症狀為鼻腔出血，甚至在大量出血後倒地不起，其他症狀還有發燒、頭痛、疲倦等等。該國衛生部正與世界衛生組織（WHO）專家小組密切合作，試圖釐清狀況。

坦尚尼亞首席醫療官西查維（Dr. Aifelo Sichalwe）於13日表示，梅肯耶巴健康中心5日記錄第一起病例，接下來3天內就收治了第2例。儘管已有3名患者不治，但也有2名患者隔離後康復返家，而目前仍有5名患者正在隔離中。

西查維指出，這些症狀類似伊波拉或馬堡病毒，但實驗室初步結果已經排除上述2種疾病，而患者接受新冠篩檢後，結果也皆呈陰性。

西查維呼籲大眾「保持冷靜」，衛生部已經派遣專家小組，前往林迪地區調查，並且採取防疫措施，例如接觸者追蹤、隔離出現類似症狀者。他說，與確診或疑似病例接觸過的人，正在接受21天健康監測，也建議出現疑似症狀者，立刻尋求醫療協助。

▲WHO非洲辦公室主任莫蒂（Dr. Matshidiso Moeti）。（圖／達志影像／美聯社）

WHO非洲區緊急應對小組負責人布拉卡（Fiona Braka）證實，WHO團隊正與坦尚尼亞衛生部密切合作，監測情勢、對樣本進行基因測序，以排除其他疾病，但目前沒有更新的資訊。

WHO於14日警告，非洲面臨的人畜共通疾病風險越來越大，根據非洲地區分析報告，與2001-2011年相比，2012-2022年間發生的人畜共通疾病增加63%。過去20年，該地區記錄1843起公衛事件，其中30%為人畜共通疾病，若逐年審視，2019、2020年更出現高峰，人畜共通疾病占比高達50%。

WHO非洲辦公室主任莫蒂（Dr. Matshidiso Moeti）於14日表示，源自動物的疾病傳染給人類，此情況已經發生數個世紀，「但大規模感染及死亡風險在非洲相對有限，糟糕的交通基礎建設成為一個自然屏障。然而，隨著非洲交通改善，人畜共通病原體散播到大型都市中心的威脅增加了」，應該立即採取行動，遏止疾病廣泛傳播。

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