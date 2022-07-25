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林口停車場地下室槍響！淡水勇警遭開轟　車手首腦下場曝光

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水分局偵查隊3月晚間，跨轄區到林口區文化一路一段某地下停車場，偵辦詐欺案件時，員警準備圍捕詐騙首腦陳峰嘉（42歲），他竟反抗開1槍，導致偵查隊小隊長李宥賢右腳踝上方中彈，警更在車上搜出制式步槍、子彈等物品。士林地檢署偵結，依違反槍砲、殺人未遂等將他提起公訴；至於陳、林嫌則被依加重詐欺等罪起訴。

起訴指出，陳峰嘉、陳嫌、林嫌與陳女為詐騙集團，陳女（詐欺罪另案已起訴） 、林嫌、陳峰嘉擔任車手，分別在2021年7月期間以「假交友、假投資」詐術誆騙12名被害人並匯出122萬1000元。

淡水分局獲報後展開積極調查，於3月28日晚間8時許，持拘票前往林口區文化一路某地下室埋伏，見42歲陳嫌停好車出現，偵查隊小隊長李宥賢等員警，表明身分後，立刻上前進行拘提，但狡詐的他，假意配合，突轉身逃跑，並掏出預藏已上膛的EKOL VOLGA改造手槍一把（彈匣內裝有5發子彈）想朝員警開槍，小隊長李宥賢見狀，立刻上前壓制，竟遭開1槍射擊。

▼新北淡水員警追捕詐騙集團陳姓嫌犯，遭開槍右小腿中彈。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北淡水員警追捕詐騙集團首腦中彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

所幸，子彈僅射擊到李姓小隊長右小腿，受有撕裂傷2公分傷害，開了槍的陳嫌仍在現場不配合，陳柏舜、何佳諺、魏嘉良4名員警強制將他壓在地上進行逮捕，並在他車上及住處起獲長槍1支、衝鋒槍1支等4把槍及139顆子彈（扣除已試射子彈）。

偵查時，陳峰嘉坦承有駕駛車輛領款、持槍射擊、但卻辯稱「是不詳曾姓男子向我借款，領的錢是對方還款」；詐欺共犯陳男則稱，陳女欠他錢，因此將金融卡交給他所以才持卡去領款。

李宥賢小隊長則指出，案發時陳峰嘉突轉身逃跑，從上衣口袋掏槍，槍口朝向他上半身，距離約1到1.5公尺左右，並未見到陳嫌有拉動槍枝滑套，他和其他警立刻上前，就聽到槍響，直到同事說「中槍了」他才發現右小腿受傷。

陳、何、魏姓警員則指出，陳峰嘉雖先配合，但又轉身逃跑，事後搶下槍枝才發現有卡彈情形，因此研判陳嫌當下有想射擊第2發情況。

檢方根據被害人指述、李姓小隊長診斷證明等，認定陳峰嘉、陳、林嫌涉犯加重詐欺取財、洗錢防制法罪、依法起訴，建請法院從一重論以加重詐欺罪處斷；至於陳峰嘉另被依違反槍砲彈藥刀械管例、妨害公務、殺人未遂等罪起訴並聲請沒收。

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