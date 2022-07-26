　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

可以寄冷凍、揪團購！超商最新「開店平台」上線　還能封鎖壞買家

▲▼全家推全新開店平台「超級好賣」。（圖／業者提供）

▲超商推出全新開店平台「超級好賣」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準疫情帶動網購熱潮，出現不少個人小賣家，就有超商為因應「全民皆賣家」的社群電商時代，特意推出全新開店平台，不僅提供常溫、冷凍等多溫層店到店服務，還開放團購折扣自動結單功能，同步提供賣家聊聊、會員管理可封鎖壞買家等，讓賣東西更加便利，且為慶祝平台上線，還祭出限時運費下殺55折起，再省一波荷包。

▲▼全家推全新開店平台「超級好賣」。（圖／業者提供）

▲「超級好賣」提供常溫、冷凍店到店服務，還開放團購折扣自動結單功能。

全家推出全新開店平台「超級好賣」，特別瞄準團購風氣及冷凍食品網購需求打造2大特色功能，包括「支援冷凍店到店之物流服務」及「團購成團自動折扣的結單功能」，其中，冷凍貨運適合販售海鮮、冷凍調理食品之賣家使用，未來也將增加常溫宅配，至於團購部分則推出平台團購系統收單功能，賣家可自主設定結單時間及滿件數折扣，輕鬆揪團享便宜。

除外，還有多元金流模式，提供取貨付款及運費後扣、1週2次匯款服務，提升資金周轉靈活度，還有賣家聊聊、會員分層管理、SEO搜尋等功能，讓賣家可即時解答買賣問題，黑名單封鎖壞買家等；且為協助賣家用手機就能隨時管理訂單，近期也將推出專屬APP，提供更便利服務，7月27日正式上線。

為歡慶開店新平台正式上線，7月27日至8月31日推出限時運費下殺55折起優惠，常溫只要35元（原價60元）、冷凍運費99元（原價180元），7月27日至8月15日加碼推出購物金回饋活動，凡賣家累積寄貨滿30件，每件皆可獲7元全家購物金，再幫省一波荷包。

【你可能也想看】

►注意！Uber Eats「4時段」暫停外送　Uber也不能叫車
►快訊／花15元中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看
►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
快訊／台中大貨車右轉　輾死直行女騎士
富3代落網畫面曝！開賓士載妹還帶愛馬仕包　趴地上銬糗了
快訊／如興案「15億納稅錢」泡湯　國發會回應了
泳裝妹「性轉滑水道」真相片來了！　劍湖山：真的不會啦
柯文哲認了！突取消重陽敬老金是錯的　怪罪他：你惹出來就跑掉
快訊／本土+24790！　7縣市仍破千
快訊／死亡+37！40多歲男罹癌「未接種疫苗」　發病3天後過
快訊／增37死！　本土+24790
健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工衝進一看秒做2動作　下場GG了
快訊／大雷雨來襲！　雙北7區警戒
快訊／特斯拉路口猛撞CX-5！　車頭嚴重毀損
「噴滿白色液體」車主崩潰　真相神展開！兇嫌女友：不知量這麼多

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

可以寄冷凍、揪團購！超商最新「開店平台」上線　還能封鎖壞買家

「五五身」有得救！時尚大師傳授夏天顯瘦、腿長穿搭

怎能如此好聽！白金製作人陳子鴻碰上白金酒　罕開金口廣掀熱議

加了整罐Red Bull！超商「夏季隱藏版特調飲」開喝　還有全新咖啡

買手搖飲再送「神秘口味」洽洽瓜子試吃　吃瓜群眾衝去「呷」龜記

快訊／7-11開出3張千萬發票！最新中獎名單一次看

快訊／花15元中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／全聯開出千萬特別獎發票！買吐司就變富翁　消費門市曝光

鳳梨+蘋果很可以！超商最新「茶飲系列」來了　連3天第2杯7折喝

【廣編】業界首創！My egg提蛋加盟店進軍台中向上市場

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

可以寄冷凍、揪團購！超商最新「開店平台」上線　還能封鎖壞買家

「五五身」有得救！時尚大師傳授夏天顯瘦、腿長穿搭

怎能如此好聽！白金製作人陳子鴻碰上白金酒　罕開金口廣掀熱議

加了整罐Red Bull！超商「夏季隱藏版特調飲」開喝　還有全新咖啡

買手搖飲再送「神秘口味」洽洽瓜子試吃　吃瓜群眾衝去「呷」龜記

快訊／7-11開出3張千萬發票！最新中獎名單一次看

快訊／花15元中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／全聯開出千萬特別獎發票！買吐司就變富翁　消費門市曝光

鳳梨+蘋果很可以！超商最新「茶飲系列」來了　連3天第2杯7折喝

【廣編】業界首創！My egg提蛋加盟店進軍台中向上市場

快訊／台中工業區重大車禍！　大貨車右轉...輾死直行女騎士

主人離世不肯離開！忠犬癡守2年「狂扒鐵門」滿滿爪痕　結局淚崩

文組畢業！她2年薪水從28K→45k　給3點建議：挑對產業很重要

林佳龍：蘇貞昌自費請議員吃飯是假議題　沒有違反行政中立的問題

在動物園被求婚！　長頸鹿見戒指「秒甩女主角臉」：讓我看看～

抗癌新藥「治癒所有實驗病患」　腫瘤專家：這卓越療效絕無僅有

幼兒莫德納接種率6.6%！　莊人祥：打到50％才考慮再開放邊境

住宿式機構一週增「1044位住民染疫」　累計逾4.5萬確診！

快訊／施振榮拋12項倡議、12句口號　曝產業升級微笑新曲線！

台南市反北外環南移自救會會勘　市長參選人到場關切

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

快訊／7-11開出3張千萬發票

快訊／全家最新發票中獎名單快看

速食店「買飯送比薩」平日限定吃

買手搖飲再送「神秘口味」瓜子試吃

「五五身」有得救！大師傳授穿搭

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」

超商「夏季隱藏版特調能量飲」來了

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

超商最新「開店平台」上線了

注意！Uber Eats「4時段」暫停外送

超商鳳梨蘋果茶連3天第2杯7折喝

王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋

更多熱門

相關新聞

超商「夏季隱藏版特調能量飲」來了

超商「夏季隱藏版特調能量飲」來了

夏天全新茶飲、全新咖啡來了！有超商特意攜手Red Bull紅牛能量飲推出全新夏季隱藏版特調「能量仙女紅茶」，霸氣倒入整罐火龍果風味能量飲，口感微酸又帶有氣泡感，清涼又消暑，加碼咖啡控要搶喝全新「宏都拉斯高地小農咖啡系列」，有單品美式、拿鐵2種選擇，並祭出限時61折嚐鮮價等喝，7月27日起全門市登場。

快訊／全家最新發票中獎名單快看

快訊／全家最新發票中獎名單快看

超商鳳梨蘋果茶連3天第2杯7折喝

超商鳳梨蘋果茶連3天第2杯7折喝

超商最新「阿嬤法寶」最新集點來了

超商最新「阿嬤法寶」最新集點來了

拒否柴懂享受　四輪鎖死趴地避暑

拒否柴懂享受　四輪鎖死趴地避暑

關鍵字：

超商開店平台全家

讀者迴響

熱門新聞

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

全台最難訂位牛肉麵7／27暫停營業

《全明星4》剛播第1集…她就被酸「不負眾望超爛」！

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

陸網再爆「向佐婚後出軌N次」！

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

余天才中風…余苑綺抗癌8年「癌細胞再擴散」！

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

快訊／7-11開出3張千萬發票

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

快訊／福原愛強硬帶家人返日　江宏傑抓狂反擊了！

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

TOYOTA大改款Vios預告8／9發表

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面