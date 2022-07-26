可以寄冷凍、揪團購！超商最新「開店平台」上線　還能封鎖壞買家

▲超商推出全新開店平台「超級好賣」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準疫情帶動網購熱潮，出現不少個人小賣家，就有超商為因應「全民皆賣家」的社群電商時代，特意推出全新開店平台，不僅提供常溫、冷凍等多溫層店到店服務，還開放團購折扣自動結單功能，同步提供賣家聊聊、會員管理可封鎖壞買家等，讓賣東西更加便利，且為慶祝平台上線，還祭出限時運費下殺55折起，再省一波荷包。

▲「超級好賣」提供常溫、冷凍店到店服務，還開放團購折扣自動結單功能。

全家推出全新開店平台「超級好賣」，特別瞄準團購風氣及冷凍食品網購需求打造2大特色功能，包括「支援冷凍店到店之物流服務」及「團購成團自動折扣的結單功能」，其中，冷凍貨運適合販售海鮮、冷凍調理食品之賣家使用，未來也將增加常溫宅配，至於團購部分則推出平台團購系統收單功能，賣家可自主設定結單時間及滿件數折扣，輕鬆揪團享便宜。

除外，還有多元金流模式，提供取貨付款及運費後扣、1週2次匯款服務，提升資金周轉靈活度，還有賣家聊聊、會員分層管理、SEO搜尋等功能，讓賣家可即時解答買賣問題，黑名單封鎖壞買家等；且為協助賣家用手機就能隨時管理訂單，近期也將推出專屬APP，提供更便利服務，7月27日正式上線。

為歡慶開店新平台正式上線，7月27日至8月31日推出限時運費下殺55折起優惠，常溫只要35元（原價60元）、冷凍運費99元（原價180元），7月27日至8月15日加碼推出購物金回饋活動，凡賣家累積寄貨滿30件，每件皆可獲7元全家購物金，再幫省一波荷包。

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