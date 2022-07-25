　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

鳳梨+蘋果很可以！超商最新「茶飲系列」來了　連3天第2杯7折喝

▲▼OK mart攜手手搖品牌OLAND推出「茶系列」飲品。（圖／業者提供）

▲超商找來手搖飲品牌推出最新「茶系列」飲品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天就是要嗑冰、喝飲料才過癮！就有超商特意找來手搖飲品牌「OLAND」聯手推出全新「茶系列」飲品，一共有3口味選擇，首推這杯「鳳梨冰茶」，使用關廟鳳梨熬製成的鳳梨果漿搭配台灣青茶，口感清爽，還吃得到果肉，加碼喝「鳳梨蘋果果粒茶」、「台灣青茶」等，趕緊衝嚐鮮，至7月27日前還有單杯折10元、第2杯7折優惠等喝。

▲▼OK mart攜手手搖品牌OLAND推出「茶系列」飲品。（圖／業者提供）

▲鳳梨蘋果果粒茶口感清爽。

「OK mart x OLAND」聯手推出最新「茶飲系列」，必喝吃得到鳳梨果肉的「鳳梨冰茶」，選用台灣小農種植關廟金鑽鳳梨切成碎粒狀後熬煮成鳳梨果漿，再加入清香台灣青茶，每一口都能喝到酸甜果茶味，香氣十足，另一杯「鳳梨蘋果果粒茶」，同樣是使用小農生產鳳梨、蘋果切成顆粒狀後烘製成果乾，再加以泡製成果粒茶，口感清爽，而喜歡純茶控的則不能放過台灣南投種植品種茶「台灣青茶」，即日起正式開喝，至7月27日前鳳梨冰茶享單杯折10元、鳳梨蘋果果粒茶第2杯7折等2大優惠。

▲▼7-11飲品,「CITY TEA香鑽水果茶 」。（圖／7-11提供）

▲7-11最新水果茶來了。

另，7-11 CITY TEA現萃茶也將在7月27日推出全新水果限定飲品，「CITY TEA香鑽水果茶 」是以百香果結合四季春青茶作為基底，再加入嚴選金鑽鳳梨丁、蘋果丁、柳橙果纖等大量果肉，香氣十足、甜中帶酸，再加上果粒口感，涼爽又解膩，且至8月9日前還可享水果系列風味飲品「任選2杯99元」，品項有香鑽水果茶、完熟蘋果冰茶及一顆檸檬系列茶飲，限現萃茶指定門市販售。

【你可能也想看】

►注意！Uber Eats「4時段」暫停外送　Uber也不能叫車
►開喝！手搖飲全門市限時「夏季特調飲買1送1」　外送平台也有
►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
滷味攤老闆今招魂　母悲痛癱軟...表弟：沒聽過有女友
林昶佐自曝曾遭家暴！被酒瓶刺到皮開肉綻　眼鏡、手錶被打爛
下課要回家…13歲國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍痛哭
完整聲明全文！　林志穎經紀人：這是最後一次
直擊／林志鑫快閃說明現場！　5度提陳若儀「心疼二嫂」
快訊／聯結車才開出停車場　13歲國中女捲輪下腦漿溢出亡
好亂！和大嫂親密出遊被告　弟弟喊冤：我先和她交往的
林志穎弟弟謝救命恩人稱「英雄」　家人將親自拜訪道謝
陳若儀「嘗試與林志穎對話」！無法完整拼湊始末　不眠不休照顧尪

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

鳳梨+蘋果很可以！超商最新「茶飲系列」來了　連3天第2杯7折喝

【廣編】業界首創！My egg提蛋加盟店進軍台中向上市場

中元節免忙了！超商攜手4大宮廟推「代客普渡」　還有超澎湃普渡箱

只有1個月！速食店「買飯送比薩」平日限定吃

牛排、海鮮都有！「浪漫情人節大餐」外送點得到　加碼收限時優惠

「阿嬤幫超渡」擋泥板太Q！超商最新集點來了　還有療癒搥背棒

經典黑牌夏天John喝？爽加「酸梅、小熊軟糖、水果軟糖」Angelina、小吳表示很可以

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

鳳梨+蘋果很可以！超商最新「茶飲系列」來了　連3天第2杯7折喝

【廣編】業界首創！My egg提蛋加盟店進軍台中向上市場

中元節免忙了！超商攜手4大宮廟推「代客普渡」　還有超澎湃普渡箱

只有1個月！速食店「買飯送比薩」平日限定吃

牛排、海鮮都有！「浪漫情人節大餐」外送點得到　加碼收限時優惠

「阿嬤幫超渡」擋泥板太Q！超商最新集點來了　還有療癒搥背棒

經典黑牌夏天John喝？爽加「酸梅、小熊軟糖、水果軟糖」Angelina、小吳表示很可以

最強報復出軌男友！她滴辣油燒他的生殖器　嫁給準公公成繼母

遭指「禿鷹集團」　名律師告光洋科小股東誹謗結果出爐

滷味攤老闆今招魂明解剖　母悲痛一度癱軟...表弟：沒聽過有女友

台中時尚版「休閒農場」賞綠景！大片草皮＋水池邊座位超chill

陳若儀接「一通電話」才知林志穎出事！　第一時間失聯尪：到醫院才確定

「臉半毀」舌頭外露　虎斑遇暖心飼主收編獲新生...最愛玩逗貓棒

台南市確診+1380名　打疫苗送快篩劑、禮券禮品到31日截止

暑假也上班！敬業喵老師「趴挖洞紙箱」　盯奴才寫作業畫面萌翻網

停賣4年！麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸：快還我

杜拜男帶「3隻威武大貓」並排逛大街　網笑：養隻老虎才敢去公園

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

消費熱門新聞

注意！Uber Eats「4時段」暫停外送

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

超商最新「阿嬤法寶」最新集點來了

速食店「買飯送比薩」平日限定吃

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」

寶島眼鏡「哈利波特系列鏡框」閃電、金探子全入鏡

不用忙了！超商攜4大宮廟推代客普渡

女星靠「藏肉神褲」無痛減重30公斤

限時4天！超商冰燕麥拿鐵第2杯10元

經典黑牌夏天John喝！加「酸梅、小熊軟糖」很可以？

王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋

「浪漫情人節大餐」外送點得到！

夏天來不及減肥？女星玩穿搭秒藏小腹、大腿肉

更多熱門

相關新聞

超商最新「阿嬤法寶」最新集點來了

超商最新「阿嬤法寶」最新集點來了

圖文界最夯「阿嬤」來了！為迎接即將到來的中元節，有超商特易攜手黑色幽默風的「鬼門圖文」推出「中元buy buy攻略」集點加價購活動，網羅7款全新療癒周邊，不僅有阿嬤最愛不求人搥背棒，還有超詼諧惡趣味的迷因擋泥板等收，7月27日上午10時起正式開換，今年夏天就一起來當「嬤寶」吧。

拒否柴懂享受　四輪鎖死趴地避暑

拒否柴懂享受　四輪鎖死趴地避暑

超商廁所偷拍嫩妹吞吐　他還傳給麻吉「展雄風」

超商廁所偷拍嫩妹吞吐　他還傳給麻吉「展雄風」

超商純喫茶貼1公告　網白眼：超多屁孩

超商純喫茶貼1公告　網白眼：超多屁孩

通膨掀起裁員潮！美國7-11一次開鍘880人

通膨掀起裁員潮！美國7-11一次開鍘880人

關鍵字：

超商飲品OK mart7-11

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面