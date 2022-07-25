鳳梨+蘋果很可以！超商最新「茶飲系列」來了　連3天第2杯7折喝

▲超商找來手搖飲品牌推出最新「茶系列」飲品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天就是要嗑冰、喝飲料才過癮！就有超商特意找來手搖飲品牌「OLAND」聯手推出全新「茶系列」飲品，一共有3口味選擇，首推這杯「鳳梨冰茶」，使用關廟鳳梨熬製成的鳳梨果漿搭配台灣青茶，口感清爽，還吃得到果肉，加碼喝「鳳梨蘋果果粒茶」、「台灣青茶」等，趕緊衝嚐鮮，至7月27日前還有單杯折10元、第2杯7折優惠等喝。

▲鳳梨蘋果果粒茶口感清爽。

「OK mart x OLAND」聯手推出最新「茶飲系列」，必喝吃得到鳳梨果肉的「鳳梨冰茶」，選用台灣小農種植關廟金鑽鳳梨切成碎粒狀後熬煮成鳳梨果漿，再加入清香台灣青茶，每一口都能喝到酸甜果茶味，香氣十足，另一杯「鳳梨蘋果果粒茶」，同樣是使用小農生產鳳梨、蘋果切成顆粒狀後烘製成果乾，再加以泡製成果粒茶，口感清爽，而喜歡純茶控的則不能放過台灣南投種植品種茶「台灣青茶」，即日起正式開喝，至7月27日前鳳梨冰茶享單杯折10元、鳳梨蘋果果粒茶第2杯7折等2大優惠。

▲7-11最新水果茶來了。

另，7-11 CITY TEA現萃茶也將在7月27日推出全新水果限定飲品，「CITY TEA香鑽水果茶 」是以百香果結合四季春青茶作為基底，再加入嚴選金鑽鳳梨丁、蘋果丁、柳橙果纖等大量果肉，香氣十足、甜中帶酸，再加上果粒口感，涼爽又解膩，且至8月9日前還可享水果系列風味飲品「任選2杯99元」，品項有香鑽水果茶、完熟蘋果冰茶及一顆檸檬系列茶飲，限現萃茶指定門市販售。

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