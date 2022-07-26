好貴的韭菜！73歲嬤就愛這味連偷2次　1.4萬飛了還被判刑

▲陳姓阿嬤特別愛韭菜，接連偷割走2名婦人種的韭菜，不僅要賠錢還被判刑。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／南投報導

南投一名73歲陳姓阿嬤，先是在半夜偷拔了黃姓婦人種植約1台斤的韭菜，幾天後同樣在半夜帶香蕉刀偷割另一位李姓婦人約1.2公斤韭菜，警方依竊盜罪將阿嬤逮捕後，雖然阿嬤分別與2名婦人以5000、3000元和解，但仍被法院判拘役20日與有期徒刑6月，得緩刑2年，另外還須付6000元罰金，實在是得不償失。

這名73歲陳姓阿嬤對韭菜情有獨鍾，根據調查，她在2021年9月3日凌晨3點多，騎車外出看到一名黃姓婦人種在田裡的韭菜，就忍不住徒手挖走了1把大約1台斤的韭菜；同年月8日凌晨2點多，又騎車經過一名李姓婦人家門外，看到圍牆旁也種著韭菜，就拿出香蕉刀逕自割走約1.2公斤。

警方接獲報案後，調閱監視器將陳姓阿嬤逮到，陳姓阿嬤坦承有擅自拿走韭菜，將黃婦的一把韭菜歸還，並且以5000元與她和解；至於李婦的韭菜就沒這麼幸運了，警方抓到阿嬤時她已將這批韭菜煮掉吃了，但李婦願意以3000元與阿嬤和解。

但南投地院審後仍依竊盜罪處阿嬤拘役10日，而帶香蕉刀偷割的部分犯攜帶凶器竊盜罪，處有期徒刑6月，均可易科罰金，考量阿嬤已與2名婦人和解，給予緩刑2年，另外需支付6000元罰金，可上訴。