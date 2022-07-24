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動容！女溯溪卡石縫1天1夜亡　救難人員護頭暖喊「忍耐一下」

▲▼女南投溯溪卡石縫溺斃，救難人員驚險救援。（圖／南投縣消防局提供）

▲女南投溯溪卡石縫溺斃，救難人員驚險救援。（圖／南投縣消防局提供）

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投縣信義鄉23日驚傳溺斃事件！37歲的郭姓女子上午隨隊到沙里仙溪溯溪，卻不慎遭漩渦捲入大石頭下方。消防人員獲報後，立即派員搶救，惟因水流吸力強勁，考量搜救人員安全，因此暫停行動只能暫時作罷，24日一早再度前往救援。救難人員全副武裝，一方面對抗強勁的水流，更有人直接橫跨在石頭上，努力將郭女從石縫中拖出，畫面相當驚險。

回顧整起事件，來自台中37歲的郭女，23日上午與另外4男、1女到南投信義鄉沙里仙溪溯溪，不料疑似失足落水，遭漩渦捲入石頭下方。消防人員23日上午10時58分獲報後立即出動搜救人員前往搶救，並在下午於某處石縫發現郭女遺體，無奈水流強勁造成救援困難，待研擬較安全的救助計畫後，隔日繼續進行搜救。

24日一早，消防局再出動24人前往事發地點進行救援，於中午11時許時進行水道引流，同時配合水下攝影機確認溺者位置，最終在中午12時許順利用鐵鉤將女子遺體順利拉起，後續也將交由家屬與警方到場處理。

▲▼女南投溯溪卡石縫溺斃，救難人員驚險救援。（圖／南投縣消防局提供）

▲女南投溯溪卡石縫溺斃，救難人員驚險卡在兩面石頭上進行救援。（圖／南投縣消防局提供）

從救援畫面中也可以看見，由於郭女的受困位置水勢相當猛烈，救難人員在鎖定郭女的位置後，每個人各司其職，有的負責維護水中救難人員的安危，而負責水下的救難人員則動用鐵鉤意圖將郭女從石縫中勾出的同時，還得與強勁的水流對抗，更有救難人員整個人橫跨在石頭上，腳下就是強勁的水流，稍有不慎都可能會被水流沖落，畫面相當驚險。從鎖定位置到將郭女救出，耗費將近1小時的時間才將任務順利完成。

▲▼女南投溯溪卡石縫溺斃，救難人員驚險救援。（圖／南投縣消防局提供）

▲郭女受困的位置水勢相當猛烈，也造成救難人員救援上的困難。（圖／南投縣消防局提供）

救難人員在順利將郭女從石縫中勾出後，先將郭女移動到水勢較緩處，儘管郭女已明顯無生命跡象，但救難人員仍相當暖心，一手小心護著郭女的頭部後方，後方的救難人員也跟著指令準備將郭女運下，在搬運過程中，仍不忘對著郭女表示，「不好意思，忍耐一下喔」，讓人看了相當動容。

▲▼女南投溯溪卡石縫溺斃，救難人員驚險救援。（圖／南投縣消防局提供）

▲郭女被救出後儘管已明顯無生命跡象，但救難人員仍悉心的護著郭女的頭部後方。（圖／南投縣消防局提供）

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