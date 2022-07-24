回家了！女南投溯溪遭水流捲走卡石縫溺斃　消防動用鐵鉤拉出遺體

▲女南投溯溪卡石縫溺斃，消防員動用鐵鉤配合水下攝影，將女子從石縫中拉出。（圖／南投縣消防局提供）



記者游瓊華、高堂堯、林冠吟／南投報導

南投縣信義鄉23日驚傳一起溺斃事件！一名約37歲女子上午隨隊到沙里仙溪溯溪，卻不慎遭漩渦捲入大石頭下方。消防人員獲報後，也立即派員搶救，惟因水流吸力強勁，考量搜救人員安全，因此暫停行動只能暫時作罷，24日一早再度前往救援，終於在中午12時許將女子遺體從石縫中勾出，後續將交由家屬與警方處理。

消防人員指出，溺斃女子為來自台中、約37歲郭女，23日上午與另外4男、1女到信義鄉沙里仙溪溯溪，不料疑似失足落水，遭漩渦捲入石頭下方。消防人員23日上午10時58分獲報後立即出動搜救人員前往搶救，並在下午於某處石縫發現郭女遺體，無奈水流強勁造成救援困難，待研擬較安全的救助計畫後，隔日繼續進行搜救。

▲女南投溯溪卡石縫溺斃，消防員動用鐵鉤配合水下攝影，將女子從石縫中拉出。（圖／南投縣消防局提供）



24日一早，消防局再出動24人前往事發地點進行救援，於中午11時許時進行水道引流，同時配合水下攝影機確認溺者位置，最終在中午12時許順利用鐵鉤將女子遺體順利拉起，後續也將交由家屬與警方到場處理。